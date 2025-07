Vis, Cannavò in partenza e tre colpi in arrivo

Al sorgere di luglio si è infuocato il mercato in casa Vis. Ad un’importante partenza potrebbero infatti far seguito ben tre nuovi arrivi. Con ogni probabilità saranno queste le ultime ore di Kevin Cannavo’ con la maglia biancorossa. La destinazione Venezia sembra infatti imminente e la Vis non appare intenzionata ad opporsi al ritorno dell’esterno classe 2000 nella serie cadetta,a distanza di sei anni dalle due presenze con un Palermo allora guidato da Stellone. Grazie all’ottima sinergia di mercato instaurata con il Venezia i pesaresi in quest’ultima stagione hanno potuto usufruire di pedine importanti come Okoro, Peixoto,Tavernaro e Di Renzo e per non interrompere questo prezioso rapporto con i lagunari il sacrificio di Cannavo’ sembra indispensabile. Retrocessa all’ ultimo respiro dalla massima serie, la formazione veneta, sotto la nuova guida tecnica di Giovanni Stroppa, vorrà fare quest’anno la voce grossa in serie B e dunque per Cannavò si potrebbe profilare un’occasione irripetibile. Tuttavia l’amarezza per la sua partenza potrebbe essere alleviata dall’arrivo del attaccante Muhamed Varela Djamanca, autore di sei gol e sei assist nella scorsa stagione con la Torres. Il classe 98 fa dell’esplosività nelle accellerazioni e nella duttilità offensiva i suoi maggiori punti di forza. Già seguito da Menga a gennaio si sposerebbe al meglio con la filosofia di gioco stelloniana. Abile ad attaccare la profondità e letale in campo aperto potrebbe essere utilizzato sia al posto di Cannavo’ che in quello di Okoro. Per quanto riguarda il reparto difensivo dopo le partenze di Palomba( tornato al Cagliari ma conteso da Entella e Sampdoria ) e Coppola( vuole rimanere in A con il Pisa) la Vis ha già individuato due nuovi profili. Si tratta del difensore centrale 2005 Davide Giannini e del esterno difensivo sinistro classe 2007 Sebastiano Ebano. Il primo, dopo una carriera trascorsa nelle giovanili del Pescara, ha trovato i primi minuti in serie C nell’ ultima parte della scorsa stagione in prestito al Pineto ma è ancora alla ricerca dell’ esordio da titolare. Sono stati infatti 82 i minuti totalizzati da Giannini nello scorso campionato tutti però a partire dalla panchina. Per Ebano, quella in maglia Vis, sarà invece la prima esperienza tra i professionisti. Già convocato nelle nazionali giovanili azzurre fin dal 2023, l’esterno proveniente dallo Spezia risulta uno dei migliori profili del settore giovanile ligure. Sono state ben ventiquattro infatti le presenze nella squadra Primavera di Ebano nelle ultime due stagioni allo Spezia.

Lorenzo Mazzanti