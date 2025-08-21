Vis, colpo a sorpresa: preso l’azzurro Ventre. Abbonamenti volano, superata quota mille

Aspettando un venerdì di fuoco, la Vis piazza un colpo a sorpresa: l’esterno 2006 Alessandro Ventre è infatti biancorosso. Arriva a titolo definitivo e ha firmato fino al 30 giugno o 2028. Ventre, dice la nota del club, "è un giocatore polivalente dotato di un’ottima spinta, tale da essere schierabile a tutta fascia garantendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Lettura delle situazioni di gioco e inserimenti rapidi fanno parte del suo repertorio, ed è in grado di dare dinamicità alla manovra grazie alle sue caratteristiche tecnico-tattiche. Cresciuto nel vivaio della Juventus, Ventre ha scalato tutte le categorie giovanili bianconere, mettendosi in mostra per versatilità e qualità nelle due fasi di gioco. Durante la stagione 2023/24 ha vissuto un momento chiave della sua crescita passando in prestito alla Sampdoria, dove ha militato tra Under 18 e Under 19. Rientrato alla Juventus, è stato tra i protagonisti della Primavera bianconera nella stagione 2024/25 con 33 presenze, 5 gol e 1 assist tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League. A livello internazionale, Ventre ha vestito la maglia azzurra dell’Italia Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19, collezionando presenze contro le migliori selezioni europee".

Abbonamenti. Siamo oltre quota mille, adesso l’obiettivo è superare il record di 1056 della stagione 2018-19. C’è tempo fino a domani per acquistare l’abbonamento: al botteghino di via Simoncelli dalle 16 alle 20. Una risposta di grande affetto quella dei tifosi, grazie anche ai prezzi popolari praticati dalla società: per chi risiede fuori comune in particolare sono in vendita ancora gli abbonamenti scontati, nemmeno 8 euro a partita, ovvero la metà di quanto si pagherebbe durante la stagione acquistando il biglietto al botteghino.

Pineto-Vis. Domani alle 21,15 è campionato. Squadra in emergenza. In difesa, con Zoia ko, potrebbe giocare Ceccacci assieme a Primasso e Di Renzo. A centrocampo, orfano di Di Paola, Pucciarelli e Paganini con qualche chance per il baby Berengo (2005). Da capire se Vezzoni verrà spostato a destra lasciando così il posto a Bocs sulla sinistra. In attacco, appiedato Nicastro e con un Tommaso Ferrari ancora indietro di condizione, a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto spesso ai box in queste sue prime settimane a Pesaro, i nuovi acquisti Stabile e Jallow sono pronti ad esordire dal primo minuto in maglia biancorossa. I due se la vedranno con una difesa, quella del Pineto, completamente rinnovata nella sua zona centrale. In Abruzzo infatti sono arrivati ben quattro nuovi difensori centrali e due di loro, Capomaggio e Postiglione, sono quelli destinati a partire dal primo minuto. Il consolidato 4-3-3 di mister Ivan Tisci negli altri reparti è rimasto invece invariato.

Lorenzo Mazzanti