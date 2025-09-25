Vis, da Forlì il monito per il campionato. Ritrovare subito lo spirito dei tempi migliori

Non tira la stessa aria dello scorso anno, per ora. Primo perché tutti hanno le antenne dritte dopo che i biancorossi avevano fatto dannare mezza Italia fino a maggio, a furia di prestazioni aggressive al centimetro. Secondo perché in questo campionato senza padroni i galli a cantare sono molti. A cominciare da quelli forlivesi che hanno suonato la sveglia: in questo girone non solo non ci sono campi di bambagia, semmai spinosi. Le avversarie tuonano a colpi di spallate, anticipi, pressing, rincorsa alle prime e alle seconde palle, perfino alle terze, all’occorrenza.

Quello che l’anno scorso riusciva alla Vis, quest’anno riesce ad altre. Pesaro al momento va a corrente alternata. Non si capisce bene se a causa di una preparazione pesante che darà i suoi frutti più avanti (come accaduto nella scorsa stagione, lo sperano i tifosi), oppure se perché chi è arrivato non è all’altezza di chi è andato via. Presto per dirlo. Cambiano i contesti e mutano le condizioni. Ripetersi è sempre difficile, precipitare e dare giudizi a settembre prematuro. Di certo la Vis deve recuperare quello smalto, quella capacità di accelerazione e di riconquistare la palla in ogni parte del campo che erano stati il suo dna fino a pochi mesi fa. Ma sarà bene fermarsi qui con i paragoni. Questa è una formazione diversa, che va inquadrata in una situazione altrettanto. I passato è passato. Sperare di ripetere il campionato scorso è sbagliato in partenza, serve un realismo quotidiano per tentare di costruire un nuovo percorso, facendo punti sapendo che non ci sono più gli strappi irresistibili di Cannavò e Okoro, e lo scoglio in movimento Coppola, per citare alcuni degli (ex) esempi. Quando poi ci sono giovani in ballo bisogna saperli attendere. Stellone ha da lavorare, assieme ai suoi ragazzi. Cosa ha insegnato la partita di Forlì? Che vince chi ha voglia di vincere i duelli, chi va a prendere l’avversario per i piedi a casa sua, cioé nella propria metà campo o perfino nell’area piccola, chi ha lo slancio di superarlo approfittando degli spazi e anzi creandoli. Tutto questo è riuscito al Forlì, non alla Vis.

Sbagliato anche tirare la croce addosso alle seconde linee. Cambiare tanti giocatori e sperare che vada subito tutto a posto è un azzardo. Però sul piano psicologico chi entra deve avere quella determinazione per convincere l’allenatore che la gara dopo può riproporlo. Questo è forse l’aspetto più preoccupante: che sul piano del carattere si sia subìta la volontà di una neopromossa che ne aveva di più. Ora c’è una bella, o forse brutta, occasione per rifarsi. Brutta perché il Gubbio è tradizionalmente indigesto e ricorda battaglie epiche sul filo di lana fin dagli anni ’80 del secolo scorso. Umbri rinforzati rispetto a un anno fa e perfino feriti dalla sconfitta di Campobasso. Ma stavolta l’odore del sangue deve averlo la Vis che dovrà fare la parte del lupo eugubino.