Vis decimata, persi Tavernaro e Nicastro

Vis decimata dagli infortuni. Un’altra tegola si è abbattuta sulla Vis. Come si temeva, il campionato è finito per Federico Tavernaro. Il centrocampista biancorosso, sottoposto ieri sera agli esami strumentali, ha riportato la rottura del legamento crociato. Tavernaro era uscito dolorante al 35’ della ripresa, dopo essere subentrato a Mariani in avvio di tempo. Un infortunio al quale non sembra estraneo il cattivo stato del sintetico di Sestri Levante.

Per Stellone i problemi sembrano non finire mai. Quello di Tavernaro è il terzo ‘crociato’ degli ultimi mesi in casa biancorossa, considerando anche gli infortuni di Lari (rientro previsto a fine gennaio) e Schiavon. Il tecnico biancorosso dovrà privarsi inoltre di Nicastro per almeno 40 giorni (lesione al polpaccio), di Di Renzo per un periodo imprecisato (pubalgia), così come di Ferrari (stiramento), mentre Paganini ne avrà ancora per un paio di settimane (lesione al polpaccio anche per lui).

Lunedì, nel posticipo in programma al Benelli alle 20,30, contro la Juventus NG (il cui allenatore Brambilla nel frattempo è passato temporaneamente a guidare la prima squadra bianconera, dopo l’esonero di Tudor) potrebbe tornare a disposizione Giovannini, sempre ché non si decida di aspettare ancora per evitare ricadute.

Una situazione di piena emergenza, che costringerà Stellone a fare di necessità virtù. E’ vero che il tecnico quest’anno ha una rosa ampia e che può garantire rotazioni in ogni ruolo e anche di qualità, ma è anche vero che ci sono giocatori in grado di spostare gli equilibri o anche di darne. Non a caso Tavernaro era stato uno dei calciatori più richiesti da Stellone che ne aveva caldeggiato il ritorno confidando sia nella sua capacità di cambio di passo, che nella sua duttilità, visto che può occupare sia il ruolo di esterno che di centrocampista centrale. Una duttilità che aveva disegnato traiettorie determinanti l’anno scorso, quando Tavernaro fu prezioso sia nell’interdizione che nei panni di assist man specie nella fase decisiva della stagione. E che dire di Nicastro, di cui la Vis dovrà fare a meno fino a dicembre? E’ lui la calamita del reparto avanzato, colui che con una percentuale altissima di palloni governati (ovvero stoppati o spizzati di testa) permette alla squadra di salire guadagnando punizioni o smistando palloni. Un ruolo prezioso, quello di pilastro avanzato, che adesso toccherà ad altri, ma che richiede doti sia fisiche che di esperienza non comuni. Non è escluso che la società decida di guardarsi attorno, specie nel caso di Tavernaro, una freccia in meno nell’arco di Stellone che per il momento darà spazio ai suoi giovani, tutti di qualità e di prospettiva.