Vis, Di Paola: "Un sogno dedicato alla città"

"Essere tra le prime otto nei playoff è un traguardo storico. È veramente molto bello fare parte di questo tipo di annate perché ti riempie il cuore di orgoglio. Se ripenso all’ emozione provata nell’ ultimo secondo della scorsa stagione mi accorgo che quest’ anno abbiamo svolto un lavoro davvero importante". È un Di Paola fiero di essere il capitano di un gruppo che continua a stupire, di una Vis che sta regalando un sogno ad un’ intera città: "Penso che questo gruppo abbia sempre dimostrato grande cuore e grande spirito. Vogliamo continuare a perseguire questo sogno che alberga dentro ognuno di noi. Lo stiamo facendo ora ma lo abbiamo sempre fatto soprattutto nei momenti no. Questo obiettivo ci ha spinto a lavorare sempre a testa bassa. Lo spirito di questa squadra è un qualcosa di veramente importante".

Dove avete preso le energie fisiche e mentali per affrontare quattro gare in dieci giorni?

"Sono i tuoi compagni a ricaricarti le batterie e a darti la forza giusta. Siamo un gruppo unito, che fin dal primo giorno di ritiro ha remato sempre verso un’ unica direzione. Di questa nostra famiglia ne fa parte chiunque lavori nel mondo Vis, dal magazziniere a chi lavora dentro lo stadio. Quando si crea questa alchimia i risultati arrivano sicuramente".

I tifosi?.

"Noi a Pesaro dobbiamo tanto. Vedere così tanta gente anche in trasferta ci riempie il cuore di gioia. Nei momenti difficili della gara loro sono la nostra spinta in più. Girarsi e vedere la curva piena ti rifornisce di tutte quelle energie che in quel momento non disponi. Fin dalla prima giornata ci hanno sostenuto in massa in qualunque posto abbiamo giocato. Bisogna ringraziarli per questo".

Cosa ne pensi del secondo tempo?

"Siamo stati bravi a metterci l’elemetto e a non mollare dopo i due gol subiti a cavallo tra primo e secondo tempo. Compattandoci l’uno con l’altro ci siamo dati forza riuscendo così ad ottenere la vittoria".

Lo schema per il gol su punizione era preparato?

"Quando ci sono delle punizioni dal limite dell’ area non si preparara alcuno schema. Tuttavia chiedo sempre ai miei compagni di allungare la barriera così da creare un minimo di dubbio al portiere. In questo modo posso scegliere su che palo calciare".

Quanta incoscienza c’è in quello che state facendo?

"Pur essendo a volte incoscienti siamo perfettamente consapevoli di tutte le nostre potenzialità. Questo perfetto mix è dovuto all’ abilità del mister che è riuscito in ognuno di noi a muovere le corde giuste. Questo gruppo proprio quando sembra stia per mollare riesce a fare emergere quelle energie in più, decisive al fine del risultato".

A chi dedichi il gol?

"Questa mia rete la dedico alla città ma anche a tutte le persone che vivono nel mondo Vis Pesaro. In questi giorni di derby si respirava un bellissimo clima. Queste ultime due partite sono state un bello spettaco per tutto il campionato. Gli stadi erano pieni e i giocatori non potevano che esserne soddisfatti".

Lorenzo Mazzanti