Vis "Dirette Sky mondiali, un’opportunità"

Ritorno al Benelli per la Vis dopo la scoppola di Cesena che non ha comunque intaccato la voglia di rivalsa della squadra. C L’attaccante Karlsson verrà sottoposto a una visita di controllo per la frattura composta all’arcata zigomatica sinistra. I tempi di recupero saranno determinati dopo il parere del chirurgo maxillo facciale. Fra poco potrebbe tornare ad allenarsi a parte. Migliorano invece le condizioni di Neri che sarà di nuovo a disposizione fra poco.

Intanto arriva una buona notizia per sponsor e inserzionisti. Le partite di serie C-Now saranno visibili ora in tutto il mondo grazie a un nuovo importante accordo che darà visibilità planetaria a chi in veste nella società biancorossa. "E’ una iniziativa molto interessante – dice lo sponsor principale della Vis Enzo Cammillini di Tecnoplast – che potrebbe dare risalto alle aziende, ma aspettiamo di vedere gli esiti e diamo tempo per lo sviluppo del progetto che è appena partito". Dallo scorso weekend infatti, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro, e Fifa+, le partite di serie C-Now, la Coppa Italia e la Supercoppa saranno visibili anche all’estero. Fifa+ è la piattaforma di Tv in streaming per gli appassionati di calcio (online all’indirizzo plus.fifa.com), che offre partite in diretta da tutto il mondo, permettendo a milioni di appassionati di calcio di accedere ai contenuti nella propria lingua, italiano compreso. Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa in diretta su Fifa+. Il momento della Vis arriverà presto. Per ora infatti ci si è limitati a una prima serie di gare (domenica scorsa è toccato a Perugia-Gubbio) ma il numero delle partite trasmette in diretta all’estero andrà sempre aumentando. L’accordo tra Comintech e Fifa+ per il campionato di Lega Pro proseguirà fino alla stagione 202425. "Grazie all’accordo tra Comintech e Fifa,+ i moltissimi tifosi italiani all’estero della Serie C-Now potranno tenersi connessi alle proprie origini – afferma il presidente della Lega Pro Matteo Maranio – riscoprire il loro senso di appartenenza guardando le partite della squadra del cuore che seguono da sempre. E’ un’intesa che va incontro alla notorietà internazionale della nostra Lega Pro. Siamo felici per gli sportivi e per questa nuova possibilità che amplierà la visibilità del brand dei club di Serie C e dei loro partner".

Giudice sportivo. Un turno a Mastinu (Torres), Mercati (Gubbio), Motolese (Olbia) e al tecnico del Perugia (Perugia)