Vis, dopo il danno arrivano anche le punizioni. Squalificati il diesse Menga e il difensore Neri

Allenamento per le seconde linee in campo, contro una formazione giovanile, mentre chi è sceso in campo dall’inizio con l’Entella si è dedicato al lavoro in palestra. La giornata di ieri è stata comunque intensa per la Vis. Stellone ha seguito la partitella, dove sono stati impiegati anche giocatori come Orellana subentrati nel finale sabato scorso. Una partita che ha avuto conseguenze anche sul piano disciplinare. Intatti tra i provvedimenti del giudice sportivo di serie C dopo la 10ª giornata di ritorno, arriva l’ennesima squalifica per il diesse vissino Menga che aveva protestato a lungo con l’arbitro. Ecco i provvedimenti del giudice.

Ammende: Spal 1.000 euro, Pescara 700, Ternana e Torres 300.

Dirigenti: inibito fino al 1° aprile Michele Menga (Vis) per "condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava alla quaterna con fare aggressivo, proferendo frasi irrispettose e offensive; si frapponeva davanti all’ingresso dello spogliatoio ostacolandogli l’ingresso"; inibito fino al 18 marzo Fiore (Sestri).

Allenatori: una giornata a Mayate (Legnago).

Calciatori: una giornata a e 500 euro di ammenda a Leoncini (Legnago); 500 euro a Iglio (Spal); una giornata a Neri (Vis Pesaro), Signorini (Gubbio), Fall (Milan), Proietto (Pianese), Zamparo (Torres), Marconi (Entella). In casa Vis, vanno in diffida Okoro (9ª ammonizione) e Coppola (4ª) che si aggiungono a Nicastro.

Designazioni. Carpi-Vis Pesaro di venerdì sera (ore 20,30) sarà diretta da Simone Gauzolino di Torino (assistenti Spataro di Rossano e Aletta di Avellino, quarto uomo Velocci di Frosinone). Gauzolino, 4° anno di C ha diretto Pesaro in tre occasioni: Gubbio-Vis 1-3 di questa stagione, Pontedera-Vis 1-1 e Carrarese-Vis 4-1 della stagione 2021-22.

Panchine. Non si arresta il tourbillon di allenatori nel girone B. Con l’arrivo di Ruvo al posto dell’esonerato Longo il Sestri Levante è arrivato al quarto tecnico stagionale. Nel girone siamo arrivati al 15° esonero da parte di 12 società. Legnago, Ascoli e Sestri Levante hanno cambiato più di una volta.

Penalizzazione. La classifica del girone B è destinata a cambiare nelle zone basse dopo il deferimento della Lucchese e del suo amministratore a seguito di una serie di mancati versamenti ai propri tesserati, fra stipendi e contributi. La società toscana rischia una penalizzazione dai 4 ai 6 punti. La Lucchese attualmente è quint’ultima con 31 punti, seguita da Spal (25), Milan (22), Legnago (22) e Sestri (20). In zona salvezza, Perugia a 32, Ascoli, Campobasso e Carpi a 33 vedrebbero sensibilmente aumentare il loro vantaggio sulla zona playout.

d. e.