Vis: è il gran giorno di sponsor e V Park. Firma Fratti, Dalla Latta per il centrocampo

E’ il gran giorno dei main sponsor e del V Park. La Vis li presenterà oggi alle 11,30 nel nuovo centro sportivo che accoglierà, si spera presto, la squadra, in una struttura che potrebbe segnare una svolta nella storia del club che mai aveva avuto una casa di queste dimensioni e dotazioni dal 1898 ad oggi. Il sipario sarà aperto dal presidente Bosco e da due sponsor che potenzialmente, cioé affettivamente, possono avere lo stesso dirompente effetto assieme al presidente Bosco: scrivere pagine di storia calcistica mai lette in città. Ma la storia si fa con i risultati e dunque sarà bene usare cautela. Le premesse però sono insolite: il presidente che investe ha al suo fianco un’azienda in forte espansione, Lc mobili, etica (la fondazione voluta da Lorenzo e Francesco Campanelli ha elargito mezzo milione di euro in beneficenza) ed emotivamente coinvolta nell’avventura Vis. Quanto a Lorenzo Pizza dove ha messo mano ha vinto, dal calcio a 5 al Loreto basket, versando nei serbatoi delle sue creature una miscela esplosiva di denaro, passione e competenza. Un mix gioioso per i tifosi che per l’ennesima estate non devono fare i conti con buchi da chiudere, dirigenti che scappano, crisi societarie improvvise, collette e miseria varia, ma possono contare su un presidente come Bosco che programma, investe e fa crescere il movimento.

Ieri il club ha ufficializzato il contratto del portiere Daniel Fratti che ha firmato fino a giugno 2027. Fratti ha avuto esperienze in serie D con la Fidelis Andria e il Trestina e adesso può diventare una plusavalenza importante per il club in cui è nato e cresciuto, visti i premi previsti dalla Lega per i calciatori del vivaio valorizzati in C. La firma di Fratti (foto a sinistra), oltre al rinnovo di Tonucci, è la prima operazione di un mercato che decollerà probabilmente dalla prossima settimana con i colpi attesi in entrata e in uscita. Il primo annuncio potrebbe essere l’attaccante esterno della Reggiana, prestato alla Torres, Varela: 27 anni, portoghese, dotato di esplosività e tiro. La Vis dovrà sistenare anche il cento della difesa dopo la partenza di Coppola e soprattutto il centrocampo, cercando di dare respiro con almeno un cambio di pari valore, a Paganini e Pucciarelli. In Veneto danno per concreta la trattativa per Dalla Latta (foto a destra) a Pesaro: centrale di centrocampo (ma anche difensivo), 32 anni, Vicenza ha sfiorato la B, nelle due precedenti stagioni a prima l’aveva centrata a Carrara. Per lui una lunga carriera in C (Padova, Piacenza) con picco di gol segnati (10) a Padova nel 20-21. Dalla Latta è svincolato. Intanto il giovane Bastianelli rinnova fino al 2027 e viene ceduto in prestito alla Fc Pistoiese (serie D).

Davide Eusebi