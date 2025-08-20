Vis, ecco Giovannini: "Veloce e tecnico"

Marco Alessandrini, ci siamo: lei, ex allenatore della Vis, ha visto tutto il campionato scorso, questo come sarà?

"Il girone B è sempre competitivo, difficile dire se più o meno dell’anno scorso, soprattutto all’inizio, con diverse società già in crisi e con gli investimenti contenuti, bisogna solo aspettare la risposta del campo. Ci vogliono inventiva e idee per sopperire a costi esagerati per la categoria"

Campionato senza padroni?

"Così pare, sarà un torneo più equilibrato. Ci sono diverse squadre con ambizioni, l’Arezzo può essere una di queste: ha struttura, soldi e un ottimo allenatore. Ma è altrettanto vero che ci sono squadre che stanno allestendo ottime rose come Ravenna, Campobasso, Ascoli. Però a volte più delle ambizioni contano le idee e allenatori capaci di trasmetterle. Vince chi ha la migliore intesa tra ds, società e allenatore"

La Vis ha ceduto Cannavò, Coppola, Orellana e Okoro, e ha portato altri giocatori di prospettiva, come la vede?

"L’ho seguita spesso nell’ultimo campionato, ha strategie giuste e interessanti. Ha un allenatore che ha dimostrato di avere idee chiare e di sapere farsi seguire da squadra e società. Questo è fondamentale. Quando costruisci un team affiatato puoi fare molto bene. La Vis vuole dare continuità a un certo tipo di lavoro, la struttura è importante, ha giocatori su cui può fare affidamento non solo tecnicamente ma anche nello spogliatoio. Vedo una Vis che può essere protagonista come l’anno scorso. Poi in quale posizione arriverà non lo so, ma sono convinto che possa fare bene"

Chi cita nel campionato dei giovani?

"La Vis ne ha avuti e ne ha diversi. Questo potrebbe essere l’anno della defintiiva consacrazione per Tavernaro, ad esempio a consacrazione".

Conosce Giovannini?

"Sì, l’ho visto con il Carpi quando allenavo l’Alma. Era uno dei migliori giovani della C, veloce e tecnico, a me piaceva".

Cosa ne pensa del "Football Video Support" che permette all’allenatore di potere chiedere due volte in gara l’analisi di una azione al Var?

"Ci sono aspetti positivi e negativi. La bellezza del calcio un tempo era determinata anche dall’errore arbitrale, che ci poteva stare così come quello di giocatori e allenatori. Ora si sta guardando avanti cercando di eliminarli. Bisogna capire se è un bene o un male: è uno strumento che va valutato nel tempo. Il Var non è stato così positivo in serie A e B, ha creato tante discussioni, esattamente le stesse che c’erano prima quando a decidere era l’arbitro in diretta".

La Vis l’anno scorso ha perso dieci o dodici punti per clamorose sviste arbitrali...

"La Vis come forse altre ne hanno persi. Se questo nuovo strumento aiuta a correggere decisioni sbagliate o a evidenziarne di non viste, ben venga".

Le ultime. La Vis ha ufficializzato Giovannini che ha firmatop un triennale fino al 30 giugno 2028. "Giocatore moderno e rapido – scrive il club – unisce agilità e velocità a una grande duttilità tattica. Tutte qualità che lo rendono una pedina capace di accendere la manovra in più zone del campo, sia da attaccante che da trequartista. Con le sue accelerazioni e il tempismo negli inserimenti, Giovannini porta un mix di concretezza e imprevedibilità che arricchirà il reparto offensivo della Vis Pesaro. Romeo cresce tra le giovanili di Savona e Carpi. Nella stagione 2019/2020 in serie D con il Savona, l’anno dopo l’esordio in C a Carpi (5 gol e 6 assist in 39 presenze). Nell’estate del 2021 passa al Modena, con il quale vince il campionato di C e affronta in cadetteria il campionato 2022/23 e il girone d’andata del 2023/24. Dopo i prestiti a Virtus Entella e Gubbio". L’under Gambino rinnova fino al 2028 e va in prestito alla Folgore Caratese.

Davide Eusebi