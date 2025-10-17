Vis, ecco un’altra "Torres" all’orizzonte

È Giovannini il farmaco per scacciare la pareggite acuta. Dopo i sei pari nelle prime nove di campionato lunedí la Vis a Pontedera andrà alla ricerca del suo primo successo fuori casa e lo potrà fare con un Giovannini pienamente recuperato dai vari acciacchi che lo avevano condizionato nell’ultima gara. La sua qualità tra le linee è risultata spesso decisiva e ha già fin qui messo in crisi le difese di Livorno e Campobasso.

Se contro i toscani Giovannini aveva apparecchiato la tavola per il primo e fin qui unico successo vissino, conquistandosi il fallo dell’ immediata espulsione livornese e mettendo lo zampino nei primi due gol biancorossi, contro il Campobasso il trequartista ex Gubbio ha poi concesso il bis contribuendo in modo determinate alle due marcature vissine. Reti che in quest’ultima circostanza non sono però bastate ad ottenere il successo ma che avevano comunque garantito un pieno di autostima in parte svuotato dopo ultimo pari casalingo a reti bianche contro la Torres. Per proseguire il cammino con l’umore alto urge dunque una vittoria, assente da oltre un mese. Stellone infatti non ha mai nascosto l’importanza che il fattore mentale assume durante l’arco di una gara e se è vero che è la testa a far girare le gambe l’unico rimedio per tornare a far grandi prestazioni anche dal punto di vista fisico sono i tre punti. Un risultato, quest’ ultimo, che servirebbe anche al Pontedera per chiudere la parentesi più nera del proprio avvio di stagione, la sconfitta per 5 a 0 contro l’Ascoli. Gli uomini dell’esperto tecnico Leonardo Menichini sono stati travolti sotto ogni aspetto dalla squadra più in forma del girone, oscurando ulteriormente in questo modo un campionato che li ha visti correre a fasi alterne. I granata, reduci da un calendario che li ha già contrapposti a due big del girone come Arezzo e Ascoli, si ritrovano ora a quota otto punti, uno in meno dei vissini, con la peggior difesa del campionato e con due goleade subite già all’attivo. Prima dell’Ascoli ci aveva infatti già pensato il Campobasso un mese fa a sgretolare la difesa toscana, che mostrandosi poco cinica e fin troppo propositiva aveva lasciato il fianco alle imbucate molisane,che in poco più di un’ora l’avevano colpita per quattro volte. Contro l’Ascoli è cambiato l’atteggiamento ma il risultato è addirittura peggiorato. Ora gli uomini di Menichini vogliono rialzarsi, e lo vogliono fare proprio in quelle mura amiche che li avevano già visti uscir vittoriosi nelle gare contro Rimini e Forlì. Per impedirlo Stellone sembra voler rimpiazzare lo squalificato Di Paola con Giovannini e l’infortunato Paganini con un Berengo che ha ben impressionato nell’ultima contro la Torres. I biglietti per la trasferta di lunedì alle 20:30 all’Ettore Mannucci di Pontedera saranno disponibili fino domenica alle 19:00 soltanto sul circuito online www.etes.it

Lorenzo Mazzanti