Vis-Gubbio, appello di Stellone. "I tifosi stiano vicini alla squadra. Abbiamo bisogno del loro aiuto»

Vis-Gubbio alle porte e tanti temi sul tappeto. Roberto Stellone li snocciola tutti, in ordine di importanza. "La sconfitta di Forlì ci sta – dice – loro più frizzanti, primi sulle seconde palle, vincitori dei duelli". Perché? "Lavoriamo da mattina a sera per avere risposte. Al momento sappiamo che 5-6 giocatori non sono ancora in condizione". Quello che non ci sta, a giudizio del tecnico, è l’eccesso di critiche dopo 6 giornate. Soprattutto quelle lette sui social, e quelle – pesanti – ricevute sul campo: "A fine partita siamo andati sotto la curva a ringraziare i tifosi e qualcuno ci ha dato delle merde. Merde a chi? Siamo già agli insulti? Diamoci una calmata, per favore".

Consuntivo in pillole: "Abbiamo giocato 6 partite, due le abbiamo perse meritamente, nelle altre (3 pari e una vittoria) forse avremmo meritato qualche punto in più. Dispiace sentire certi commenti. I ragazzi ci mettono impegno. Certo, non siamo quelli dell’anno scorso, le statistiche le vedo anch’io, corriamo molto e male, fatichiamo nei dribbling, nell’andare a prenderli alti, ma basta con i confronti. Abbiamo una squadra con 15-16 elementi nuovi, la condizione si migliora col lavoro. La preparazione in ritiro? La stessa di un anno fa". Eccesso di turn over? "Il turn over serve a non far appassire i giocatori. E poi a Forlì abbiamo giocato meglio nel primo tempo con i nuovi, i gol li abbiamo presi dopo i cambi. Il primo è stato una prodezza, semmai dovevamo far meglio sugli altri due, essere più aggressivi".

Appello alla piazza: "Ai tifosi dico di starci vicini. Quando la squadra è in difficoltà, va aiutata. Altrimenti si peggiora la situazione e se subentra la paura ai problemi fisici si aggiungono quelli mentali. Tanti ragazzi non hanno mai giocato a questi livelli, fino a qualche mese fa avevano per spettatori solo i genitori". Le aspettative erano troppo alte? "Ho sempre detto: salvezza prima possibile. Abbiamo un monte ingaggi tra i più bassi del girone. Abbiamo anche una rosa ampia, dobbiamo solo migliorare la condizione". Il tecnico fa i nomi di chi è più indietro: "Bove, Di Paola, Pucciarelli, Nicastro, Tavernaro, Jallow".

E poi, quasi a prevenire la domanda successiva: "La forma migliore si ottiene giocando". Focus sul Gubbio: "Squadra forte, che spende molto più di noi. Gioca un calcio pratico, poco palleggio, frequenti verticalizzazioni. I quinti hanno gamba, davanti ci sono giocatori forti. E’ reduce dalla sconfitta di Campobasso, vorrà rifarsi". E ancora sulla Vis: "Una squadra a cui in questo momento gli rode parecchio. E ha tanta voglia di tornare a vincere. I brutti momenti capitano, sta a noi non farli diventare periodo. Tranquilli, vedrete che le soddisfazioni torneranno". Formazione: Pozzi "è il titolare" e tornerà a difendere la porta, per il resto quello che più si avvicina all’assetto titolare. In casa Gubbio, Di Carlo si dice "convinto di poter far male alla Vis". Ancora out Costa e Di Massimo, mentre Saber dovrebbe esserci. Un’ottantina i tifosi al seguito. Per finire, da Stellone un personale giudizio sul Fvs: "Fosse per me, lo ammetterei solo per gli episodi in area di rigore".

Così in campo (ore 17,30) stadio "Benelli".

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo (Tonucci), Zoia (Bove); Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile. A disp. Guarnone, Fratti, Primasso, Beghetto, Nina, Forte, Mariani, Berengo, Ventre, Giovannini, Bocs, Jallow, Ferrari.

GUBBIO (3-4-1-2): Krapilas; Fazzi, Signorini, Di Bitonto; Zallu, Rosaia, Carraro, Podda; Saber; Spina, Tommasini. All. Di Carlo. A disp. Bagnolini, Tomasella, Conti, Tentardini, Djankpata, Minta, Bruscagin, Njang, Ghirardello, La Mantia.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.