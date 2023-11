Vis Iervolino: "A Lucca ci servono punti"

Miglior giovane emergente della passata stagione. Una bella soddisfazione il premio ritirato nei giorni scorsi da Iervolino, centrocampista under della Vis arrivato dalla Salernitana: "Sono stato premiato a Salerno, è stata una bella esperienza, con giocatori importanti che mi porterò dentro per sempre. A Pesaro sto bene, è bellissima città, i tifosi tanto calorosi. L’atmosfera è davvero fantastica quando entri allo stadio".

Cosa si prova a giocare bene ma a raccogliere meno di quello che si semina?

"Rabbia e amarezza, dobbiamo dare di più, stiamo giocando bene, dobbiamo essere più concreti ma siamo sulla strada giusta. Siamo una squadra molto giovane, abbiamo margini di miglioramento, con il gruppo e con gli over dobbiamo crescere e sono sicuro che faremo una grande seconda parte di campionato"

Che importanza ha la gara di Lucca?

"Una partita tosta, difficile, dobbiamo fare una grande gara, portando a casa più punti possibili"

Che avversaria si aspetta domani?

"Dobbiamo pensiamo a noi e non agli altri, non mi piace parlare dell’avversario, dobbiamo badare solo a noi stessi".

Le prossime avversarie Juve next gen e Rimini saranno davvero vostre concorrenti per la salvezza?

"Non so, so solo che nelle prossime gare contro Rimini, Sestri Levante e Juventus dobbiamo portare più punti possibili a casa, dobbiamo raccogliere il massimo"

Qui Lucca. La Lucchese avrà tre delle quattro prossime gare in casa che cercherà di sfruttare al massimo per salire ancora in classifica. I toscani non avranno il capitano Tiritiello. La sua assenza servirà per valutare ancora meglio le qualità tecnico-agonistiche di Sabbione, che l’allenatore Gorgone potrebbe scegliere al posto del capitano (l’alternativa è Merletti). I rossoneri confidano in questa gara in particolare sull’apporto che potranno dare le ali, Rizzo Pinna a destra e Russo a sinistra, ma anche Guadagni, per mettere nelle condizioni migliori il centravanti Magnaghi di fare gol.

I precedenti. La tradizione è nettamente favorevole alla Lucchese. Sette confronti al Porta Elisa contro la Vis Pesaro, con cinque successi della Pantera, un pareggio (1987-88) e un successo della Vis (2-1 a novembre 2021). Le due compagini non si sono più incontrate dallo 0-0 del 1987, fino al blitz pesarese del 2021: quasi 34 anni. Nella passata stagione finì 3-0 per rossoneri.

