Vis, il derby di Lorenzo Pizza. "Allo stadio con mio nonno Huber che vestì la maglietta biancorossa»

Lorenzo Pizza, sponsor della Vis, il suo derby con il Rimini?

"Con mio nonno Huber Baldassarri, in tribuna coperta, era la stagione 87-88, l’anno dopo le imprese di Marco Nappi che ci riportarono in C. Avevo quindici anni, che tempi. Si andava allo stadio a piedi o in bicicletta"

Il ricordo più bello?

"Mi piacevano le trasferte con il Vis Pesaro club, mi sono rimaste nel cuore, ne abbiamo fatte tante con il mitico super tifoso Ghiandoni: Matera dove conquistammo la C1, Lanciano, Ravenna, sempre con mio nonno Huber che era un grande appassionato".

Da dove tanta passione?

"Aveva giocato nella Vis, era nato nel 1918, indossò la maglia biancorossa prima della guerra tra il 1936 e il ’38 , ci raccontava che allora non c’erano nemmeno i numeri di maglia, giocava già al "Benelli" ed era ala destra. Poi partì per la guerra, fece il corso ufficiali e anche quan do tornò continuò a seguire la Vis. Amava più il calcio che il basket. Fondò poi la Predil, la celebre azienda di materiale edile. Ero molto affezionato a lui"

Cosa avrebbe nonno Huber detto della sua sponsorizzazione alla Vis?

"Sarebbe stato molto contento, per lui sarebbe stata una soddisfazione enorme vedere il nome della nostra azienda, Italservice, nelle maglie e quello di mio padre dietro alle panchine. Era un tifoso educato e molto appassionato".

Dopo quasi 40 anni tornerà dove andava con lui?

"Andrò sempre in tribuna dove andavo con nonno Huber, ma spostato: vicino al presidente Bosco"

Sensazioni prima della partita?

"Molto belle, positive, particolari. Questa è la prima partita in casa che vivo da sponsor, alla Vis non mi ero mai avvicinato, è una bella emozione. E sarà ancora più bello perchè sarà presente la squadra del calcio a 5 con tutti i dirigenti a vedere la partita. C’è un bellissimo rapporto tra i due club, all’insegna di un progetto meraviglioso. Noi come calcio a 5 ci alleneremo quasi esclusivamente al "V Park" della Vis e stiamo crescendo in simbiosi. E’ una collaborazione che mi piace molto e che forse avremmo dovuto sviluppare prima invece di far vivere queste due realtà separate".

Ci sarà sinergia tra i due settori giovanili?

"Certamente, anche perché qualche nostro dirigente come Nicola Munzi già collabora con il settore della Vis".

Avete mai pensato a un abbonamento congiunto?

"E’ una idea molto interessante per fare crescere tutto il settore, e credo che quando ci sono persone così collaborative si possa realizzare"

Veniamo al derby con il Rimini: società in crisi ma squadra tosta, che gara si aspetta?

"Al di là di queste situazioni particolari, sarà difficile. Un derby è sempre un derby, non vale mai la regola che vince il più forte e noi lo abbiamo vissuto anche nel calcio a 5 e nel basket. ll derby è un terno all’lotto, ci saranno tanti tifosi, influirà anche il fattore pubblico. E’ una partita che sfugge al pronostico"

Che squadra avete allestito?

"Ho molta fiducia nel direttore sportivo Menga che reputo un tecnico preparato, così come in Stellone che ha dimostrato di essere un allenatore che fa la differenza, un po’ quello che è stato Colini per l’Italservice calcio a 5. Penso che tecnici e squadra coadiuvati da un grande presidente come Mauro Bosco e da imprenditori appassionati come me mia moglie, Lorenzo Campanelli di Lc mobili ed altri, possano fare davvero un bel lavoro. E per il momento non mi spingo oltre perché a parlare è sempre il campo".

Un primo risultato l’avete già ottenuto: avete quasi raddoppiato la quota abbonamenti...

"Un segnale che mi fa molto piacere, si vede che tifosi e città si stanno muovendo, sto respirando quella passione, quell’adrenalina che a un certo punto erano venuti a mancare nel calcio a 5 e che ora sto riscoprendo anche lì: paradossalmente, dopo il declassamento in serie B, è tornato l’entusiasmo grazie a tanti ragazzi del posto".

Biglietti a ruba, in città si respira in città una sorta di febbre da calcio, si aspettava tanto fermento?

"Quando ci sono persone serie e capaci come Bosco, Lorenzo Campanelli, io e mia moglie, persone che hanno fatto molto bene nei loro settori, serie, entusiaste, e con tecnici e squadra all’altezza, tutto può accadere e si possono fare progetti ambiziosi. Che non vuol dire lanciare proclami, ma fare le cose in un certo modo, con programmazione e serietà. Quando si procede con questi criteri i risultati arrivano e persone serie possono portare altre persone serie. I tifosi certe sensazioni le captano e dunque questo fermento non mi sorprende più di tanto. Siamo solo all’inizio di una storia". Che ruolo avrà sua moglie in questa nuova avventura?

"Determinante. Se ho vinto tanto nello sport e se ho scelto la Vis è perché ho sempre condiviso ogni decisione con mia moglie. E’ stata anche lei a dire sì al calcio quando è arrivato l’invito di Lorenzo Campanelli. Credo che prima del denaro vengano le persone con la loro passione e competenza. Queste sono premesse indispensabili per realizzare i propri sogni, nella vita come nello sport".

Davide Eusebi