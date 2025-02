Vis, la spinta dei tifosi per tentare l’impresa

Per la Vis quella di domani sarà una scalata dell’ Everest. La Virtus Entella in trasferta non ha infatti mai perso e l’ultima sconfitta ligure risale al 26 Settembre contro il Pescara. La forza del gruppo l’ha spinta ad agguantare, nel primo match del nuovo anno, la vetta della classifica e da quel momento gli uomini di mister Fabio Gallo non l’hanno più abbandonata. A quota 61 punti i biancocelesti fanno dell’ inserimento dei centrocampisti il loro fiore all’ occhiello. Con 21 reti segnate questo reparto è infatti il più prolifico dell’intero girone. Il merito va indubbiamente alla poderosa spinta dei due esterni: Davide Bariti e Stefano Di Mario.

L’esperienza del primo, sulla corsia di destra, si è dimostrata un fattore importante per la gloriosa cavalcata dei biancocelesti. Il classe 91,con 4 gol e 9 assist all’ attivo, rappresenta infatti una tra le frecce più preziose dell’ arco ligure. Tuttavia anche a sinistra,il 2004 Di Mario non è da meno. Il promettente prodotto del settore giovanile, impreziosendo con 4 reti e 4 assist lo stesso numero di presenze dell’ intera scorsa stagione, si è affermato come uno tra i pilastri dei diavoli neri. Punto di riferimento così come l’esperto trio difensivo composto da Parodi, Marconi e Tiritiello. Un’ incornata al novantaduesimo di quest’ ultimo ha fatto esplodere di gioia il Comunale di Chiavari nell’ ultima gara contro il Perugia. Il colpo di testa rimane tuttavia l’ennesima specialità della casa. L’Entella con 9 gol in questo fondamentale è seconda solo alla Ternana e grazie ad esso i biancocelesti sono tornati alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Legnago. Del tipico 3-5-2 ligure che affronterà la Vis la ben assortita coppia Castelli- Guiu( 10 gol in 2) ne comporrà il tandem d’attacco.

Di fronte a loro troveranno tuttavia una formazione,quella guidata da Stellone, che dopo due pareggi consecutivi e con un Zoia in più, crede nell’impresa. La qualità della manovra è sempre stata alta anche nelle ultime due uscite. Soprattutto a Pineto la Vis è apparsa dominatrice del campo ma poco cinica sotto porta. Sotto la spinta del proprio pubblico i biancorossi si vogliono dunque regalare un Sabato di gloria. Per rendere il Benelli una bolgia e invertire i precedenti sfavorevoli ai pesaresi (4 vittorie liguri, 5 pareggi e 2 vittorie biancorosse) i tifosi vissini potranno acquistare i biglietti fino a domani alle ore 15:45 sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale. La città è tappezzata di cartelli in cui la curva invita tutti ad andare allo stadio. E proprio dai tifosi potrebbe arrivare la spinta in più.

Lorenzo Mazzanti