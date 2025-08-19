Vis, l’analisi del derby con la Samb. Fraseggio, riconquista palla, catena esterna ok. E’ mancata la capacità di incidere in attacco

"San Benedetto vuole Ascoli", il coro ripetuto all’ossessione dai tifosi della curva nord. Accontentati. La Vis – non volente, ovvio – ha fatto felice il Piceno per uno storico derby anche in coppa. Che indicazioni ha dato la sfida del Riviera? Intanto quelle evidenziate da mister Stellone. Uno: "Non siamo ancora al completo: ci mancano almeno tre pedine". Due: "Non siamo ancora in condizione, tanti hanno chiuso con i crampi". Tre: "Per 60 minuti è stata una gara equilibrata, ma loro dopo ne avevano di più".

La punizione di Alfieri, dalla stessa mattonella dalla quale Di Paola l’aveva spedita fuori, ha deciso il match, aprendo poi alla Samb gli spazi per le fiondate di Toure e Konate. La squadra rossoblù, intimidita nel primo tempo dal palleggio pesarese, si è fatta poi trascinare dall’entusiasmo dei 6.000, un fattore che sposterà parecchio anche in campionato. La Vis, finché ha retto, ha mantenuto i principi di gioco della scorsa stagione: fraseggio accurato, capacità di riconquista, catene esterne efficienti. E’ mancata la capacità di azionare le punte e dunque l’incisività: due conclusioni fuori nel primo tempo, altrettante nella ripresa; una sola palla gol (Paganini) in tutta la partita, a fronte delle 4 dei locali. Attenuanti non da poco: le assenze in attacco (Ferrari out, Jallow appena arrivato). E poi l’infortunio, per certi versi scioccante, di Zoia nel primo tempo, che ha costretto Stellone a diverse manovre correttive.

Temi su cui lavorare: la costruzione dal basso (quella che con Coppola risultava più fluida), gli inserimenti dei difensori, la pericolosità sui piazzati essendo venuti meno alcuni saltatori. Complici infortuni e dinamiche di mercato, venerdì a Pineto sarà già emergenza: fuori Zoia (trauma cranico-cervicale, ne avrà per almeno tre settimane) e gli squalificati Nicastro e Di Paola (conseguenza dell’ultimo playoff), ovvero tre pedine fondamentali.

Probabilmente fuori anche Ferrari, da valutare Bove uscito anzitempo e il rientrante Tonucci, reduce comunque da una settimana di fermo. Oltre agli acciaccati del dopo Samb (visto Bocs con la borsa del ghiaccio). Pochi giorni a disposizione per preparare la sfida che mette in palio i primi punti di stagione, su un campo tradizionalmente ostico e contro un avversario che se l’è giocata alla pari con l’Ascoli. Tutto questo nei giorni dei nuovi arrivi (vedi a fianco) e probabili partenze, perché la rosa andrà necessariamente sfoltita.