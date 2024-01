Vis, lavoro a gran ritmo. La Carrarese corre ai ripari

Allenamento al "Benelli" ieri mattina per la Vis che si è divisa in due gruppi. Uno ha lavorato sulla finalizzazione e il tiro dalla distanza, un altro invece sull’uno contro uno finalizzato al tiro in porta in area. Clima sereno e giocatori motivati dopo la preziosa vittoria esterna di Olbia che ha fatto uscire la squadra dalla zona playout, consegnandole tre punti preziosi in vista della partita contro una delle big, la Carrarese, domenica al "Benelli" alle 18,30. Una partita nella quale i pesaresi cercheranno di recuperare gli infortunati. In particolare del capitano Tonucci che sta seguendo un programma di recupero con terapie e allenamento differenziato, per guarire la lesione di basso grado al bicipite femorale. L’ex Inter Obi invece, richiamato in panchina poco dopo il suo ingresso a Olbia, sta seguendo un programma specifico per il recupero della condizione atletica ottimale, mentre Pucciarelli lavora per smaltire un affaticamento muscolare. Per il resto la truppa è apparsa in buona forma.

Nel frattempo il regista Valdifiori risponde alle voci di mercato apparse su alcuni siti social, che lo davano come probabile partente. Valdifiori ha smentito ogni ipotesi di una sua cessione: "Ci tenevo a fare chiarezza", ha ribadito, negando ogni possibilità di lasciare Pesaro. Il regista dunque è più che mai carico e pronto a riprendere il suo posto in campo. Dal mercato invece rimbalza un’altra voce e cioé il possibile ritorno a Pesaro di Gega, difensore della Sampdoria che era stato alla Vis un anno fa. Una ipotesi tutta da verificare visto che con l’arrivo di Neri il reparto sembra definito, a meno che non si decida per un’altra cessione.

Mercato. La Carrarese, dopo avere affidato la panchina a Calabro a seguito della sconfitta nel derby con l’Arezzo, si rafforza con l’ingaggio del difensore centrale Maccherini, classe 2003, in arrivo dal Brescia e nell’ultimo campionato alla Paganese. La Spal ha chiesto Ogunseye al Cesena che per l’attacco vorrebbe ingaggiare Valente. Il Rimini dopo avere steso la Torres ingaggia il centrocampista Malagrida (classe 2003) della Samp e punta ad un altro centrocampista, Tenkorang, in prestito al Lecco dalla Cremonese. L’Olbia dopo la sconfitta con la Vis ha concluso per l’attaccante Bianchimano del Renate.

d.e.