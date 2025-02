Vis, l’avversaria di domani. Cisco guida l’assalto del Perugia. Matos e Bartolomei spingono

Al Renato Curi di Perugia per fare la voce grossa. È questo l’obiettivo settimanale in casa Vis. Gli uomini di Stellone si presenteranno domani alle 20,30 con ben 16 punti di vantaggio sulla formazione di casa. Basterebbe questo dato per inquadrare la stagione delle due squadre, fin qui agli antipodi. Se l’obiettivo primario pesarese era quello della salvezza,raggiunta con un girone d’anticipo, gli umbri sono stati costretti ad abbassare la propria asticcella in corso d’opera. A tredici giornate dal termine si ritrovano infatti con 29 punti in quindicesima posizione, in piena lotta play out. I numerosi infortuni certamente non aiutano il tecnico Lamberto Zauli che con due pareggi di prestigio sta provando,in queste ultime settimane, ad invertire il senso di marcia. Infatti dopo aver bloccato il Pescara nell’ ultima gara interna, la scorsa giornata ha strappato un punto al Romeo Neri di Rimini. Perugia che con 8 indisponibili, anche contro la Vis, dovrà far fronte ad una situazione d’emergenza riguardante principalmente la linea difensiva. Angella, Lewis, Riccardi, Mezzoni e il nuovo acquisto Yabre non saranno infatti della gara. Pedine importanti che continueranno dunque a mancare anche dopo la sfida di Rimini in cui Zauli aveva schierato una linea a 4 con Leo, Amoran, Dell’Orco e Giraudo. Rispetto a quest’ ultima gara, il tecnico umbro dovrà fare a meno anche dell’ esperienza del centrocampista Francesco Lisi, divenuto ormai una bandiera per i grifoni.

In mediana la sua assenza per squalifica si andrà ad aggiungere all’ indisponibilità di Luca Di Maggio che con tre gol e due assist avrebbe rappresentato una tra le maggiori fonti di pericolo. Stesse reti dell’attaccante Alessandro Seghetti che proprio come Di Maggio anche contro la Vis resterà ai box. Il 4-2-3-1 che sfiderà la Vis farà dunque affidamento sulla vena realizzativa del proprio bomber Daniele Montevago (foto) che nonostante le 8 reti stagionali non sta affrontando un buon momento dal punto di vista realizzativo. L’ultima rete del classe 2003 risale infatti alla trasferta di Pontedera del 15 Dicembre e la gara di domani tra le mura amiche potrebbe essere la giusta occasione per interrompere questo digiuno. Tuttavia è l’ala sinistra Andrea Cisco l’uomo che in quest’ ultimo periodo si sta mettendo maggiormente in evidenza. La sua condizione pare migliorare partita dopo partita e nell’ ultima di campionato un suo tiro deviato ha portato all’ immediato pareggio umbro. A completare il trio d’attacco alle spalle di Montevago dovrebbero essere impiegati Matos e Bartolomei, giocatori dalla grande esperienza anche nelle categorie superiori. Vis che a Perugia, senza gli squalificati Di Paola e Orellana e con un Bove ancora ai box, vorrà ribaltare i precedenti che con 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte la vedono sfavorita. Per tutti coloro che la volessero seguire, i biglietti saranno disponibili fino alle 19 di oggi sul circuito online Ticketone e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale.

Lorenzo Mazzanti