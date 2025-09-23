Vis, l’avversaria. Miramari carica i romagnoli:: "Ce la giocheremo alla pari»

"Contro la Vis mi aspetto una partita maschia. Nonostante l’indiscutibile forza dell’avversario sono sicuro che ce la giocheremo ad armi pari. I miei ragazzi stanno bene ma pur non avendo alcuna indisponibilità effettuerò diverse modifiche di formazione rispetto alla scorsa giornata. Non sono tuttavia per nulla preoccupato per gli ultimi risultati ottenuti poiché eravamo consapevoli fin da inizio stagione di essere un gruppo giovane con ampi margini di miglioramento". Alla viglia della gara contro la Vis il mister del Forlì Alessandro Miramari ha palesato tutta la sua fiducia nei confronti di una rosa, quella romagnola, reduce da due sconfitte consecutive contro Gubbio prima e Rimini poi.

Una positività, quella del mister artefice della promozione forlinese nella scorsa stagione grazie alla vittoria del girone D, dovuta principalmente al costante buon livello di prestazione mostrato dai suoi: " Ci siamo dimostrati lievemente inferiori soltanto all’Arezzo. In tutte le altre gare abbiamo creato tantissime occasioni, sciupando però troppe palle gol." Una fiducia che per il Forlì può aumentare ulteriormente dando uno sguardo ai precedenti. Sono ben 14 infatti le vittorie dei romagnoli a discapito di sette pareggi e un trionfo vissino, quello per 1 a 0 ottenuto nella stagione 60-61. Gli scontri, 44 in totale, risalgono però tutti allo scorso secolo, gli ultimi sono infatti quelli della stagione 96-97. Stasera per Stellone ci sarà l’occasione per sfatare un tabù, quello di vincere al “Morgagni“, che a Pesaro regna incontrastato da 65 anni ma per farlo dovrà sconfiggere un 4-3-3 romagnolo che dopo cinque giornate si ritrova, proprio come la Vis, a quota 6 punti. Prima delle ultime due sconfitte consecutive il Forlì aveva infatti battuto di misura sia il Ravenna che la Sambenedettese cancellando in questo modo la sconfitta all’esordio per 1 a 0 contro l’Arezzo.

Lorenzo Mazzanti