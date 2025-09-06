Vis, l’avversario e i precedenti. Arezzo campo ostico per Pesaro. Bucchi deve sfatare un tabù

Invertire precedenti e previsioni. È questo ciò che proveranno a fare gli uomini di Stellone. Un’ impresa assimilabile a quella compiuta alla 13ª giornata dello scorso campionato contro un Pescara reduce da sei vittorie consecutive. Ora però la storia è diversa perché se in quel caso c’era un Benelli sold out a spingere i vissini oggi ad Arezzo saranno circa cento i cuori biancorossi. Il mister avversario Cristian Bucchi, che contro Stellone non ha mai vinto, non esita però a esplicitarne il timore: "Quella contro la Vis sarà una gara importante, bella ma anche difficile. Le squadre sono entrambe forti perché i pesaresi sono una compagine solida, ben allenata, quadrata e ostica da affrontare. Giocheranno sulle seconde palle in modo fisico, coriace e spigoloso. Possono usufruire di tanti giocatori esperti che sanno abbassare i ritmi della gara spezzettandone il gioco. Rispetto alla scorsa stagione, in cui ha dimostrato tutto il suo valore arrivando fino ai quarti di finale playoff, la Vis ha mantenuto lo stesso tecnico e nove undicesimi della formazione titolare. Noi nonostante l’ottima partenza (3 vittorie su 3 tra campionato e coppa Italia ndr) dobbiamo restare sereni, vivere il tutto con tanto entusiasmo, consapevoli però che questa sarà una stagione faticosa dove le difficoltà saranno all’ordine del giorno".

Storicamente faticosa è stata anche per la Vis la trasferta di Arezzo. Infatti i biancorossi sono tornati a vincere in terra toscana soltanto nella stagione scorsa, nel secondo turno eliminatorio della fase playoff, 33 anni dopo l’ultima volta. Su questa gara Bucchi ci è tornato anche alla vigilia: "Secondo me in quella sera lì non è finito nulla ma è iniziato tutto. Di quella partita ricordo il finale, amaro per il risultato ma dolce per aver sancito il definitivo ricongiungimento con i nostri tifosi. È probabilmente da quel momento lì che è iniziata la nuova stagione ed è nata la voglia da parte di tutti di ripartire. Per farlo la società ha operato in maniera eccezionale sul mercato, rinforzando indubbiamente la rosa". Una vittoria, quella in trasferta contro l’Arezzo, che ai biancorossi mancava dal 1992, quando sul campo neutro di San Giovanni Valdarno la Vis riuscí a imporsi per la prima volta nella sua storia.

La tendenza, che vede contrapporsi alle due vittorie biancorosse le otto toscane e i quattro pareggi, dall’arrivo a Pesaro di Stellone sembra essersi invertita. Infatti nella scorsa stagione, oltre alla sconfitta per 1-0 ai playoff, i ragazzi di mister Bucchi si erano scontrati contro il muro difensivo pesarese anche nel girone di ritorno. Nonostante l’ espulsione a fine primo tempo di Coppola, l’Arezzo mai riuscì a sfondare il muro vissino chiudendo la gara sullo 0-0. Porta, quella pesarese, rimasta inviolata anche nel girone d’andata grazie ad un secco 3-0 rifilato alla formazione allora allenata da mister Troise.

l.m.