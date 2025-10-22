Vis, l’ex Monza Machin si allena al V Park

Da alcuni giorni si allena con la Vis a V Park il centrocampista ex Monza José Machin, svincolatosi dal club brianzolo lo scorso luglio e reduce da alcuni mesi nel Cartagena, terza serie spagnola. Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, il centrocampista ha collezionato 83 presenze e 6 gol in maglia biancorossa, ed è stato uno dei protagonisti della doppia promozione del Monza dalla serie C alla serie A con la presidenza di Berlusconi, segnando anche la prima rete nella storica finale playoff contro il Pisa del 29 maggio 2022.

Possibilità di ingaggio? E’ un argomento da affrontare strada facendo. La Vis di certo farà dei tentativi, con la speranza di venirsi incontro, grazie anche all’amicizia del giocatore con il diesse Michele Menga. Machin è un centrocampista con spiccate doti offensive, ma è in grado di coprire tutti i ruoli del centrocampo. In B ha militato anche nel Pescara per tre stagioni.

Una trattativa che entrerà nel vivo quando si avvicinerà il mercato e considerando anche le offerte che arriveranno alla Vis per i suoi gioielli, Mariani in primis. Il centrocampista della nazionale Under 18 è seguito da mezza serie A, con club come Roma e Atalanta in prima fila.

Tornando a Pontedera, dice Mariani: "Rispetto alle scorse volte abbiamo gestito meglio il gioco, tentando più spesso la giocata ma mantenendo comunque la calma in fase offensiva. Abbiamo giocato di squadra, mettendo in campo tutto ciò che avevamo preparato in settimana. Ci alleniamo sempre al cento per cento e questo vittoria era importante sotto tanti punti di vista. Sono abbastanza soddisfatto di questo avvio stagionale ma pur essendo grato per fiducia e spazio che mister e società mi hanno concesso so che in alcune circostanze avrei potuto fare meglio e che ho ancora tanto da imparare".

Berengo invece ha mandato a rete Jallow: "Quando non arriva la vittoria non si sta sicuramente bene ma nonostante tutto in queste settimane abbiamo continuato a lavorare tanto seguendo i concetti del mister e sacrificandoci per andare sempre al massimo. Questi nostri sforzi sono stati ripagati contro il Pontedera. Tre punti che servono per vivere la settimana prossima molto meglio di quelle scorse, così da preparare la gara contro il Bra in modo molto più sereno. Tuttavia sappiamo di aver ancora tanti margini di miglioramento. Alla Vis posso quotidianamente far affidamento sul supporto di compagni con tanta esperienza ed essendo il mio primo anno tra i professionisti i loro consigli sono per me fondamentali. Alla Vis ho trovato fin da subito un gruppo unito e un mister con idee chiare. Sono contento di trovarmi a Pesaro perché questo è un gruppo che ha tutte le carte in regola per fare bene".

Tifosi. Per seguire la Vis anche a Sestri Levante i biglietti per la gara contro il Bra di domenica alle 14:30 saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato in prevendita sul circuito online www.etes.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale.

Davide EusebiLorenzo Mazzanti