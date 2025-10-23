Vis, l’intuito vincente del lupo di mare Eligio

Ti guardava d’incanto, a metà tra il guascone e il lupo di mare, il serio e il faceto. Non sapevi mai se scherzava o diceva sul serio: entrambe. Gioco e realtà erano il mestiere di vivere di Eligio Palazzetti, filosofo imprenditore nato dal niente e tornato al nulla con una naturalezza platonica: "Si nasce, si muore, si diventa ricchi e si torna poveri, prendiamo quel che viene", diceva con disarmante naturalezza guardando il mare nella sua prima intervista da ex imprenditore.

Con lo stesso disincanto, Eligio aveva scritto pagine fuori dall’ordinario anche per il calcio pesarese da sempre in preda a oscillazioni gestionali che partorivano una, due stagioni in cravatta e dieci in mutande. Quando lui è salito su quella giostra barcollante che è sempre stato il calcio a Pesaro, sport secondo, l’ha fatta girare per il verso: sesto nel 90-91, promosso in C1 in quella seguente dove il suo baffo ha strisciato firme d’autore.

Quando l’allora direttore sportivo Gianni Cioncolini, uno dei migliori che la storia biancorossa conosca, gli fece notare che bisognava aggiungere un regista alla Vis di Attardi per renderla invincibile, gli propose due nomi: Angelini del Cesena se vuole risparmiare, oppure Gasperini. "Gianni, mi dica chi è il migliore, non il prezzo", la replica di Palazzetti. E fu così che a Pesaro arrivò Gasperini, attuale allenatore della Roma. Intuito senza guardare il portafoglio.

Quella Vis "Bella perché varia" (cantavano i tifosi) di Tentoni-Olive e Pazzaglia, il trio delle meraviglie dove le punte bucavano ogni difesa e il cagnaccio (Olive) mordeva ogni calcagno, quella Vis del "Guerriero" Mosconi, una bandiera che ancora sventola nei ricordi del "Benelli", l’avevano disegnata Cioncolini e mister Attardi ma ci aveva soffiato Palazzetti, amministratore delegato con Scavolini, Ferri, Morbidelli e Berloni alle spalle.

E quando, saliti in C1, Palazzetti si offrì di gestire da solo il club da cui i soci volevano uscire, ma non gliela diedero (preferendo Diamantini con cui poi fallì), l’Eligio se la prese non poco: "Con un miliardo e seicento milioni nelle casse frutto della vendita di Tentoni, Olive e Pazzaglia, l’avrei portata avanti io".

Parlava poco, tanto che un giorno il vigile urbano Alberto Ghiandoni, che più che un tifoso è stato l’anima della società per sessant’anni e che si continua ancora barbaramente a dimenticare, decise di sventolare la paletta e fermare il suo Mercedes multiturbo: "Cosa fa, mi multa?", l’Eligio. E Ghiandoni: "No, volevo sapere se rafforza la squadra e perché non parla mai". Ma a Palazzetti piaceva fare, anzi costruire. "Lo stadio? Ditemi cosa mi date in cambio e lo faccio io".

Per l’ex ds Gianni Cioncolini "è stato il più grande". Raul Tausani, babbo del genero Ciccio, dall’alto dei cieli lo ripeterebbe anche oggi: "Con lui e il Cionco si vince". Pochi giorni prima che morisse, l’ultimo sguardo al "Galantara". Stava in pace, steso sul letto di morte, in equilibrio su un sorriso velato. "Eligio, ci hai preso pure col Gasp..", gli faccio. E lui, ammiccando: "Non scrivere niente". E’ tutto scritto Eligio, tutto scritto.

Davide Eusebi