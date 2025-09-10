Vis, non illuda la falsa partenza del Livorno. I toscani hanno una squadra ricca di veterani

Una sfida, quella di domenica alle 17:30 tra Vis e Livorno, tra due squadre alla ricerca di riscatto e tra due allenatori che dopo aver sorpreso tutti nella passata stagione quest’anno sono alle prese con una ricostruzione in corso. Perché se il mister dei livornesi Alessandro Formisano pur rimanendo in Toscana la squadra l’ha cambiata totalmente, Stellone dopo i quindici nuovi acquisti lo ha fatto almeno per metà.

Formisano infatti dopo aver fatto vivere un sogno, nella passata stagione, ai tifosi della Pianese, trascinandoli da neo promossi direttamente ai playoff, ha deciso quest’estate di abbandonarli per approdare in un’altra piazza neopromossa. Il blasone del Livorno impone comunque al club di ambire fin da subito ad un ruolo da protagonista in C e il mercato estivo è andato verso questa direzione. In amaranto sono infatti arrivati giocatori esperti, veterani della categoria del calibro di Di Carmine, dal lungo passato anche nelle serie superiori, Peralta, esperto trequartista che ha girovagato tante piazze importanti in C e Moses Odjer, centrocampista ex Ascoli con più di cento presenze in cadetteria.

La rosa, pur potendo disporre di tanti nomi importanti, proprio come la Vis in questo avvio di stagione è stata però protagonista di una falsa partenza nonostante il solito gran contributo di capitan Federico Dionisi, che oltre ad essere stato negli anni una bandiera dei toscani è particolarmente legato a mister Stellone. Con lui Dionisi a suon di gol e assist ha condiviso una meravigliosa esperienza a Frosinone e ora si ritrova vicino non soltanto in classifica, diviso da un punto in favore dei toscani, ma anche nelle intenzioni.

Entrambi infatti vogliono riscattare una prestazione, quella dell’ultima giornata, non ancora del tutto digerita. Se mister Formisano nel post partita ha infatti definito la prestazione che ha portato alla sconfitta casalinga per 1-0 contro il Guidonia Montecelio come "la peggiore della stagione", poiché errata nell’approccio e priva di cattiveria, Stellone nel post gara di Arezzo ammettendo l’inferiorità nei confronti dei padroni di casa non ha nascosto la sua insoddisfazione per come la Vis abbia approciato l’avversario. Oltre ad aver concesso troppe conclusioni non "ha fatto nulla per vincere la partita" e ciò non può di certo rientrare nel dna del tecnico.

Rinnovo. Edoardo Mariani, talento della Vis classe 2008, ha rinnovato fino al 2028. Un giovane che ha fatto intravedere grandi doti e che ha scalato tutto il settore giovanile fin dall’under 15.

Designazioni. Vis Pesaro-Livorno sarà diretta da Francesco Zago di Conegliano, assistenti Rignanese di Rimini e Chiavaroli di Pescara, quarto uomo Sacchi di Macerata, assistente Fvs Singh di Macerata. Zago è al terzo anno di C e non ha precedenti con le due squadre.

Lorenzo Mazzanti