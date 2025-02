Vis Okoro: "Il mio futuro è sabato con Sestri"

"Nel mese di Gennaio sono riuscito ad estraniarmi da qualsiasi voce di mercato. Mi sono concentrato solo sul bene della Vis prendendo con le pinze le notizie riguardanti miei possibili trasferimenti. L’interessamento di vari club nei miei confronti mi ha fatto indubbiamente piacere ma ho continuato ad allenarmi con la solita intensità poiché in mente avevo solo la partita successiva".

Si è dimostrato lucido e razionale il classe 2005 Alvin Okoro in una sessione di mercato, quella appena trascorsa, che lo ha visto protagonista. La crescita esponenziale, mostrata nella prima parte di stagione, aveva infatti attirato le attenzioni di club prestigiosi come la Juventus Next Gen e il Milan Futuro. Il centravanti, in prestito dal Venezia, ha tuttavia deciso di restare in biancorosso, respingendo al mittente le attenzioni provenienti anche da club della cadetteria.

Cosa immagini nel tuo futuro?

"Immagino di preparare al meglio l’importante partita di sabato contro il Sestri Levante. Voglio ottenere il massimo da questa stagione in biancorosso, la mia mente è concentrata solo su questo obbiettivo. Ovviamente sono ancora giovane e come tutti i ragazzi il mio desiderio è quello di avere una carriera più blasonata possibile".

Quando è nata la passione per il calcio e quali sono state le persone più importanti nella tua carriera?

"Tutto ciò che ho ottenuto lo devo a mamma e papà. Pur lavorando hanno sempre trovato del tempo da dedicarmi. Mi hanno supportato fin dai primi calci al pallone quando ero bambino, senza mai saltare un allenamento"

Quali sono i segreti di questa stagione?

"Ritengo che il lavoro del mister e il mix tra giovani ed esperti siano le fondamenta di questo progetto. Stellone è un allenatore di una categoria superiore. Usa con tutti le giuste parole, riuscendo così ad unire il gruppo. Credo che un allenatore influisca tanto all’ interno di una squadra. Infatti se un collettivo segue compatto una idea comune riesce ad ottenere risultati importanti. Avere all’ interno del gruppo tanti giocatori d’esperienza, pronti a dispensare consigli in ogni momento, è indubbiamente un fattore di crescita per tutti noi giovani".

Come sei stato accolto a Pesaro?

"Alla Vis mi sono trovato bene fin da subito poiché ho percepito tanta fiducia nei miei confronti. Fin dal primo giorno, il mister e la dirigenza mi hanno messo nelle condizioni di sentirmi a mio agio ed esprimermi al meglio. Con tanti ragazzi,all’ interno dello spogliatoio, è nata poi una tale sintonia da trascorrere insieme del tempo anche extra campo"

Qual è il rapporto con il tuo partner d’attacco Francesco Nicastro?

"Il suo contributo è per me fondamentale. Il suo supporto,sia morale che tecnico,ha indubbiamente giovato sulla mia crescita personale. È un giocatore di qualità e d’esperienza che se durante la settimana rappresenta per me una preziosa fonte d’arricchimento tecnico, in partita mi completa. Infatti arretrando per ricervere palla mi consente di attaccare la profondità fornendomi dunque l’opportunità di esercitare la mia migliore caratteristica"

Quali sono i prossimi obbiettivi stagionali?

"Il mister fin dal primo giorno di ritiro ha posto come obbiettivo principale la salvezza. L’abbiamo ottenuta con largo anticipo e quindi ora possiamo giocare con la giusta serenità. Non abbiamo più niente da perdere perché tutto ciò che otterremo sarà qualcosa di guadagnato. Lavoriamo quotidianamente per toglierci delle soddisfazioni come quella di Perugia. Finalmente siamo riusciti ad ottenere una vittoria sul finale grazie alla prima rete tra i professionisti di Raychev. Tutta la squadra ha condiviso con lui questa grande gioia. Il suo gol ci ha resi doppiamente soddisfatti perché Adrian si è calato fin da subito alla grande nel mondo Vis e sono convinto che il suo contributo sarà per noi molto importante".

Lorenzo Mazzanti