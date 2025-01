Vis Okoro, oltre a Juve e Milan pure il Napoli

La vittoria contro il Legnago, undicesima stagionale, ha segnato un’altra tappa nell’evoluzione della Vis di Stellone. Unica squadra col vezzo di lottare per la salvezza correndo da grande. Vedi il rendimento casalingo: 2 punti a partita di media. Ormai è chiaro che i biancorossi valgono il gruppo di testa e il + 16 dalla zona playout, come il + 13 dall’11° posto - confine playoff - sembrano solo dati statistici marginali. Al netto del valore dei veronesi, che però nelle ultime giornate avevano bloccato Campobasso e Pontedera, e poco prima espugnato Pescara, il modo di vincere ha entusiasmato: calcio qualitativo, ritmo, martellamento sugli esterni, fraseggi perfetti anche nelle uscite problematiche e partecipazione corale. Con il secondo gol a fare da manifesto. Hanno segnato un attaccante e due difensori (9 gol di reparto, uno dei primati biancorossi nel girone), poteva toccare a chiunque, visto che tutti si sono applicati a costruire e tutti hanno avuto la possibilità di concludere.

Il primo centro stagionale di Riccardo Zoia ha fatto salire a 13 il numero dei marcatori vissini (meglio hanno fatto solo Ternana e Torres) e racconta di un altro giocatore plasmato a dovere da mister Stellone; il ragazzo, che di norma sarebbe un "braccetto difensivo", ha passato più tempo nella metà campo avversaria che nella propria, al pari dell’omologo Palomba. Ciliegina sulla torta: i debutti di Forte e Busato, volti nuovi di una squadra dall’identità precisa.

Il mercato toglierà qualcosa a questa Vis? Giocatori probabilmente sì, filosofia di gioco e spirito di squadra certamente no. Partirà sicuramente Okoro, probabile destinazione Juve (ma ci sono anche altre pretendenti di riguardo, come Milan e Napoli), evenienza a cui la società è preparata da tempo. Potrebbe non partire Coppola, che il diesse Michele Menga punta a trattenere fino al termine della stagione, Pisa permettendo. Particolare non trascurabile: contro il Legnago Coppola era assente per squalifica e Okoro ha giocato solo uno spezzone, a risultato acquisito. Per dire di quali risorse disponga la squadra a prescindere dagli interpreti. Quanto agli esuberi, dopo le partenze di Magnani, Giorgini, Munari (in prestito) e La Rosa (risoluzione), si profilano quelle di Nina, D’Innocenzo e Antolini, giocatori a scarso minutaggio che possono mettersi in evidenza altrove.