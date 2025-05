Vis Pesaro: 25 anni dal playoff storico contro il Rimini

C’è ancora l’odore acre della polvere da sparo nell’aria, tra le vie Dandolo e Poma, un tempo covo della tifoseria pantanese biancorossa "anima e core" della squadra proletaria che, smessa la tuta della Montecatini, ha ora indossato una sorta di abito da sera con le scarpe lucide per giocarsi una lettera, la B, che da queste parti assimilavi al massimo a una sezione della sotterranea (e ora sepolta) succursale della scuola media Manzoni. L’odore della pirite è quella del colpo sparato da Ortoli quel pomeriggio pazzesco di 25 anni, quando lontano, nella Pantano aretina resa tale da tremila anime pulsanti in una curva mai più vista, la Vis ha stecchito il Rimini, che per un pesarese è un godimento geografico, politico e sportivo. Roba grossa, roba passata ma viva. Dov’è Daniele Mei che rulla i tamburi "scialato" come uno sciamano sfiancato da riti plebei? Dove l’Alberto Ghiandoni con il cuore in gola ad ogni azione virile biancorossa? Del passato restano pochi volti e alcuni spiriti che aleggiano comunque nel quartiere popolare dove la Vis è nata e dove ancora gioca e che anche oggi in qualche modo saranno presenti.

Venticinque anni fa dunque, l’unico playoff vinto, strappato all’oblio e schiaffato in bacheca, da lucidare sempre. Già, cosa deve sperare oggi un tifoso delle nuove generazioni che si mette in viaggio sullo stesso percorso intrapreso 25 anni fa da 36 pullman (uno più uno meno)? Che chi va in campo strisci sul prato con la stessa lucida follia di chi li ha preceduti un quarto di secolo fa, pronto a leggere l’attimo prima dell’avversario, con quel cinismo baro che ancora oggi, scansandoti qualche metro dallo stadio, puoi sniffare al vicino parco Trulla quando giocano i ragazzini, tra l’odore acre della polvere da sparo di inizio secolo che, se cerchi tra l’erba e le buche, ancora c’è.

Davide Eusebi