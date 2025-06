Vis Pesaro apre il Technical Training Camp per giovani talenti

La Vis apre ai più piccoli. In attesa che i ragazzi di Stellone inizino a scaldare i motori in preparazione della nuova stagione, il Benelli aprirà la porte da lunedì 16 giugno a venerdì 11 luglio al Vis Pesaro Techinical Training Camp. Tutti i ragazzi nati tra il 2010 e il 2016, tramite un video pubblicato sui social dal club, sono stati invitati da alcuni leader biancorossi come Nicastro, Pucciarelli, Di Paola e Tonucci ad affidarsi alle qualità di uno staff esperto come quello biancorosso. Grazie alla loro magistrale professionalità, quest’ultima stagione è diventata storica anche per il settore giovanile. Sotto la gestione di Devin Alaqua questo settore appare infatti in costante crescita e la prima partecipazione al torneo di Viareggio rimarrà indelebile nella storia biancarossa. Il superamento della fase a gironi e la qualificazione agli ottavi di finale ha tuttavia impreziosito ulteriormente una fantastica opportunità di visibilità regalata dalla società ai propri giovani talenti. Tanti ragazzi biancorossi hanno così potuto guadagnarsi le attenzioni dei club più importanti della Penisola e la salvezza raggiunta dalla Primavera tramite la vittoria ai playout ha reso ancora più dolce una stagione positiva per ogni compagine vissina.

Anche le compagini più giovani hanno contribuito a mantenere alto l’onore biancorosso in giro per l’Italia. Nel calcio femminile ci ha pensato invece Sophie Manca a far risplendere i colori vissini. La centravanti classe 2010, approfittando dell’ ottimo lavoro svolto dalle compagne di squadra, ha attirato su di sé le attenzioni della Roma. Il capitano biancorosso, capocannoniere dell’ under 15 con 45 reti all’ attivo, ha infatti avuto l’opportunità di svolgere un provino con la squadra giallorossa dimostrando per l’ennesima volta la bontà del progetto Vis anche per quanto riguarda il settore giovanile. Per scoprire un numero di talenti sempre maggiore il Vis Pesaro Camp quest’ anno si triplicherà. Per la prima volta, tra il giugno e il luglio 2025, il progetto Vis si espanderà infatti anche in altre due località della provincia. Lo stadio Mancioli di Apecchio (dal 16/06 al 21/06) e quello comunale di Fermignano (dal 30/06 al 04/07) proprio così come il Benelli saranno pronti a far vivere a tutti i partecipanti un’ esperienza da giocatori professionisti. Tecnici del settore giovanile biancorosso seguiranno infatti i giovani calciatori in percorsi individualizzati o a piccoli gruppi, così da garantire una crescita del singolo sotto ogni punto di vista.

Lorenzo Mazzanti