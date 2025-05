Vis Pesaro: biglietti esauriti per il playoff contro il Pescara

Un record tira l’altro. Nell’arco di due ore e mezzo i tifosi della Vis hanno acquistato gran parte dei 2680 biglietti che erano a loro disposizione per assistere alla partita di andata dei quarti di finale playoff di domani alle 18,15 contro il Pescara. Tra oggi e domani lo stadio sarà sold out. Per gli ospiti ci saranno solo 568 tagliandi rispetto ai 3248 della capienza ufficiale del "Benelli". E del resto già dalla mattinata si percepiva una attesa altissima, fuori dal normale, con telefonate sia nei punti vendita che in sede per capire quando sarebbe iniziata la vendita. Il via è stato dato nel pomeriggio dopo la riunione del Gos, in Prefettura, che aveva sancito l’obbligo della tessera del tifoso per i sostenitori ospiti. Vendita libera nei punti autorizzati per quelli della Vis, chiuso invece l’acquisto on line. Ecco dunque spiegato il motivo delle lunghe code che si sono formate fin dal primo pomeriggio nei vari punti cittadini. Lunghe liste di attesa anche nella rivendita ufficiale della società, il bar Zongo. Questa volta gli abbonati hanno avuto una finestra riservata al botteghino dove si sono presentati in massa già dalle 13, dunque tre ore prima. Dei quasi settecento abbonati gran parte ha approfittato della prelazione.

Ci sono stati pesaresi che per evitare le file si sono recati in altre città per acquistare il biglietto, anche fuori regione: erano infatti abilitati tutti i punti vivatickets del territorio nazionale. Anche questa volta lo stadio sarà, oltre che troppo vecchio, anche troppo piccolo. Se si considerano anche le richieste da fuori, oltre che da Pesaro e da altre città, questa sarebbe stata una partita ben altre cifre. Un’altra dimostrazione che a Pesaro serve uno stadio adeguato. Oggi e domani la prevendita continua, i terminali dei punti vendita ogni tanto comunicano il sold out, ma altri biglietti vengono rimessi in circolo. Non resta che approfittarne oggi e domani. Potrebbero esserci anche rimanenze dalla Lega. Il consiglio è di arrivare allo stadio in anticipo per evitare le code agli ingressi.

Davide Eusebi