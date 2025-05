Vis Pesaro: Missione difficile ma non impossibile contro Pescara nei playoff

Dovranno succedere molte cose, dopo la pesante sconfitta dell’andata, perché la Vis si qualifichi per le final four. Dovranno succederne di improbabili, tutte insieme, tipo azzeccare la partita perfetta, evitare gli errori dell’andata, segnare in fretta e poi ripetersi e ripetersi ancora. Confidando in qualche rilassatezza degli abruzzesi, o presunzione; oppure in una paura strisciante una volta eventualmente in svantaggio. Quel che è certo, la squadra di Stellone non lascerà nulla di intentato. E giocherà con la migliore formazione. E’ già successo, del resto. E’ successo di segnare tre gol nel primo tempo di Rimini, è successo quasi altrettanto all’andata, con il terzo sfiorato da Cannavò sul 2-0. E’ successo poi, in quella partita, "che sono mancati i cambi – dice Stellone – senza nulla togliere a chi era in panchina". E succede ora che il mister vissino ritrovi Paganini, Pucciarelli e Okoro, dunque la formazione titolare. E con essi una base più larga. Missione impossibile? "Difficile, ma non impossibile – aggiunge –. Nel calcio, come nella vita, mai dire mai. Loro hanno un grandissimo vantaggio, ma noi andiamo a giocarcela. Se ci riusciremo, avremo fatto una cosa grandissima, altrimenti resterà un campionato fantastico. Chiedo voglia, determinazione, spirito. Se poi loro si dimostreranno superiori, gli faremo gli applausi". L’andata ha lasciato un forte rammarico: "Sarebbe stato più giusto il pareggio, per quello che si è visto. Loro hanno tenuto più il pallino, noi siamo stati molto pericolosi in diverse circostanze. Avremmo potuto evitare il gol del 2-2. Merola troppo libero nella giocata? No, siamo andati in tanti su di lui, scoprendoci dietro. Gli errori nel recupero? Cose che capitano: li vediamo anche in serie A. E poi Letizia ha fatto un gol fantastico". Il rimpianto: "Mi scoccia aver giocato queste partite solo con 14-15 giocatori disponibili. La fortuna è come ci arrivi, a queste sfide. Noi dopo le prime avevamo già 9 diffidati". Rentrano gli squalificati, ma si allunga la lista degli infortunati: "Intanto faccio l’in bocca al lupo a Schiavon (crociato, ndr), affinché recuperi al più presto, così come Lari. Peixoto, Palomba e Forte non sono disponibili, così come Obi (adduttore), Neri non è al meglio"". C’è però qualche margine in più con la panchina: Tavernaro, Orellana, Raychev, oltre ai difensori. La squadra è partita per Pescara ieri pomeriggio, subito dopo la rifinitura. Poche decine i sostenitori al seguito. Assenti tutti i gruppi organizzati, per via della tessera del tifoso. La Vis porterà a casa il 40 per cento dell’incasso. Un bel gruzzolo.

Così in campo (stadio "Adriatico" ore 20).

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Kraja, Dagasso, Meazzi; Tonin, Merola, Bentivegna. All. Baldini. A disp. Saio, Profeta, Squizzato, Pierozzi, De Marco, Valzania, Alberti, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, Ferraris, Saccomanni, Lancini.

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani M., Neri, Tonucci, Di Renzo, Tavernaro, Rizzo, Mariani E., Orellana, Raychev.

Arbitro: Mirabella di Napoli. Playoff.

Programma quarti di finale (oggi ore 20): Ternana-Giana (andata 0-1); Vicenza-Crotone (2-1); Pescara-Vis Pesaro (4-2); Cerignola-Atalanta (0-0). Accoppiamenti final four (25-28 maggio): vincente Vicenza-Crotone contro vincente Ternana-Giana; vincente Pescara-Vis contro vincente Cerignola-Atalanta. Finale 2 e 7 giugno.