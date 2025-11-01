Vis Pesaro, rinforzo di spessore. Machin: "Sono qui per dare tutto». Bosco: "Un acquisto possibile grazie al contributo degli sponsor»

Pronto subito. Pronto a debuttare già lunedì sera contro la Juve. "Pronto a dare tutto per questa maglia". Josè "Pepin" Machin, grande colpo di mercato della Vis, ha scelto la numero 28. E il progetto giusto, a suo dire. Perché Pesaro? "Per la voglia che avevo dentro, per l’amore per questo sport. Perché il direttore e il presidente hanno saputo convincermi. Perché le altre offerte non mi avevano convinto. E perché questo è il posto giusto per rilanciarmi". Decisiva l’opera di convincimento di Michele Menga: "Con Josè c’è un rapporto che va avanti da un paio d’anni – ha detto il diesse –. Quando c’è stata l’occasione giusta ho cercato di lavorare sulla sua testa. Spiegandogli che in C non è facile trovare queste condizioni".

Il nuovo centrocampista vissino, trequartista di preferenza (il ruolo che probabilmente mister Stellone, amante dei "sottopunta", gli cucirà addosso), è stato presentato nella sede dell’Italservice di Lorenzo Pizza, presente anche Lorenzo Campanelli di LC Mobili. Evento non casuale, visto che gli sponsor hanno giocato un ruolo importante nel buon esito dell’affare. "Grazie a loro abbiamo portato un giocatore di grande qualità alla Vis", il messaggio di patron Bosco. Pizza, non a caso, ha parlato di "sinergie di pensiero con il presidente e Campanelli. Ci abbiamo ragionato su e abbiamo deciso in pieno accordo. Mi sento partecipe di un progetto serio. E vedo nella Vis il percorso che abbiamo fatto con il calcio a 5". Campanelli, da parte sua, dopo aver ricordato il primo incontro con Bosco, tre anni fa ("Non voglio una lira, ma sarei contento che tu entrassi nella società") ha ricordato che "la Vis è anche un progetto di inclusione". E che "il valore della società è l’insieme di tante persone". Valori condivisi nella fondazione benefica di cui fanno parte lo stesso Bosco e Pizza.

Josè Machin ha vissuto gli anni migliori a Monza con la scalata fino alla A, frequentata fino a due anni fa, prima della rescissione con i brianzoli e la parentesi in Spagna: "Berlusconi e Galliani? Li ringrazierò sempre. A me e a tanti altri ragazzi hanno cambiato la vita". Ha detto di essere stato "accolto benissimo dai compagni vissini e dal mister, persona di grande spessore tecnico e umano". Quanto alla condizione, "mi sento già molto bene, dopo due settimane qua, conto di trovare quella migliore giocando". In qualsiasi ruolo, "anche portiere se serve". Detto da uno nato attaccante, che ha frequentato tutte le zone del campo ma può dare il meglio là dove il gioco diventa creativo. "La serie C? L’ho fatta solo un anno a Monza. Questo campionato lo conosco poco, ma conosco diversi degli attuali compagni: Di Paola, Nicastro, Pucciarelli, Paganini li ho avuti per avversari. Ho visto diverse partite della squadra, spero di andare subito in campo e fare la differenza".

E portare gioia ai tifosi, il vero potere del calcio secondo Campanelli; per il quale questa Vis, fatta di giocatori esperti e giovani di valore, è certamente in grado di ripetere le gesta della scorsa stagione. Machin ha pure un altro obiettivo: giocare di nuovo con la sua Nazionale (Guinea Equatoriale) la Coppa d’Africa, che si svolgerà a dicembre in Marocco: "Sono qui anche per dimostrare di meritare la convocazione". E pazienza se la Vis dovrà privarsene per un po’. Alla conferenza hanno presenziato anche una rappresentanza di tifosi vissini e alcuni esponenti dell’Italservice C5 (il diesse Monzi, i giocatori Jamicic e Baldelli). Simona Marinelli, consorte di Pizza, non ha mancato di ringraziare la Vis per l’ospitalità concessa al settore giovanile del calcio a 5, che si allena al V-Park.