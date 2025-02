Vis Pesaro, settore giovanile. Juniores in viaggio verso Chieti dopo il roboante pari con Fermo

Dopo un weekend nero, il settore giovanile biancorosso è alla ricerca di riscatto. Nell’ultima giornata le giovani promesse vissine hanno infatti accumulato soltanto sconfitte. Partendo dall’under 19 i biancorossi sono stati sconfitti di misura a Lecco. I ragazzi di Alberto Mariani, dopo la bella vittoria casalinga contro il Lumezzane, hanno cercato in tutti i modi di non arrendersi su un campo ostico come quello dei lombardi, che occupano momentaneamente il terzo posto del girone A di Primavera 3. La Vis, al terzultimo posto, sarà di scena tra le mura amiche Sabato 22 Febbraio alle ore 14:30, in una partita, quella contro il Rimini, che non può mai essere considerata come le altre.

Discorso diverso per la Juniores che dopo la brutta sconfitta rimediata a Teramo nel weekend (3-0 per i padroni di casa) ha rialzato la testa nel turno infrasettimanale di mercoledì. Al campo supplementare del Benelli ha infatti dato vita ad un roboante 2-2 contro la Fermana portandosi dunque al quartultimo posto del girone G. Oggi alle ore 15, al Campo Comunale Sant’Anna di Chieti vorrà tornare però ad assaporare il dolce sapore della vittoria. Reduce da due sconfitte consecutive non se la passa bene l’under 17, che nell’ultima in casa contro il Vicenza si è imbattuta in un pesante 2-5. I ragazzi di Vincenzo Varriale condividono attualmente il quintultimo posto con il Caldiero Terme nel girone B della serie C degli Allievi Nazionali. I gol di Borselli contro il Gubbio per l’under 16 e di Mencarini contro il Vicenza per l’under 15 non sono tuttavia bastati ad evitare la sconfitta anche alle due giovanissime compagini biancorosse. A queste due formazioni la giornata di domani offrirà però l’opportunità di riscattarsi. Se l’under 16 è infatti attesa a Vicenza alle ore 15, l’under 15 alle 11:00 promette di dar battaglia al Romeo Neri di Rimini.

Lorenzo Mazzanti