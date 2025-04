Vis Pesaro: sfida decisiva contro la Spal per ritrovare la vittoria

A distanza di un girone in casa Vis l’umore è opposto. Al Paolo Mazza di Ferrara gli uomini di Stellone erano apparsi estremamente solidi e cinici. Un gol di Coppola, dagli sviluppi di corner, aveva concesso ai biancorossi l’opportunità di rinforzare il quarto posto in graduatoria. In quella magica gara del 7 dicembre la Vis riuscì infatti a imporsi per la prima volta nella sua storia in terra estense; mettendo a referto la terza vittoria consecutiva, a cui avrebbe poi fatto seguito anche una quarta contro il Milan Futuro. Quella serie di successi, a cavallo tra novembre e dicembre ha indubbiamente rappresentato l’apice della stagione. Successi ottenuti sempre di misura, frutto di entusiasmo, equilibrio e determinazione. La gara di lunedì, preceduta da due sconfitte consecutive, dovrà invece mettere un punto a questo periodo buio. C’è la sesta piazza da difendere e c’è un quinto posto ancora possibile. La priorità in casa biancorossa è quella di ritrovare sé stessi. A Lucca, il timore presentato da Stellone alla vigilia, ovvero quello del calo di prestazione nella ripresa, si è affermato come mai prima d’ora. Cambiando le carte in tavola il risultato può però modificarsi. Se i recuperi di Bove (si allena ancora a parte) e Obi (solo ora sta iniziando ad allenarsi con il gruppo) risultano ancora difficili, il calore del Benelli può essere un farmaco per alleviare quella stanchezza psico-fisica che ultimamente incombe puntuale nel secondo tempo. Se Okoro, assente per squalifica in queste ultime due giornate di campionato, non potrà essere la spalla di Nicastro, c’è un Lari che scalpita per ereditarne il posto. Il classe 2005, che era arrivato a Pesaro forte di 8 reti segnate nelle 27 precedenti partite tra Varese e Malaga City, è ancora alla ricerca della prima gioia in biancorosso e della seconda presenza dal primo minuto. A Lucca, subentrando al minuto ottanta, non ha potuto incidere ma contro la Spal vorrà confermare ciò che di buono aveva già mostrato nei diversi spezzoni di gara in cui è stato chiamato in causa.

Designazione. Lunedì a dirigere la gara ci penserà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta assistito da Bianchi di Pistoia e Signorelli di Paola.

L’iniziativa. Intanto nella giornata di ieri Tonucci, Di Paola, Cannavò e Nicastro, accompagnati dal presidente Mauro Bosco, sono stati ospitati in Prefettura per una visita alla mostra dedicata allo sport: "Scart. Il lato bello e utile del rifiuto". Organizzata in sala Laurana dal gruppo Hera e Marche Multiservizi, essa sarà visitabile fino a domenica 27 aprile e prevede al suo interno quadri e installazioni interamente realizzate con materiali di scarto e dedicate ognuna al mondo dello sport.

Lorenzo Mazzanti