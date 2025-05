Vis Pesaro sfida il Pescara nei playoff: una partita da miracolo al Benelli

Per continuare a scrivere altre pagine di storia biancorossa domani alle 18:15 gli uomini di Stellone al Benelli vanno alla ricerca dell’ impresa. Sconfiggere un Pescara descritto dal proprio allenatore come sicuro vincitore dei playoff senza gli squalificati Pucciarelli, Paganini e Okoro rientrebbe a pieno sotto la categoria miracoli. Un Pescara che in questa stagione contro la Vis Pesaro non ha mai vinto (sconfitto per 1-0 all’ andata e pareggio 2-2 al ritorno) e che nel girone di andata, proprio in un Benelli sold out, si è visto bloccare la sua trionfale corsa verso la serie cadetta. Era il 3 novembre scorso quando infatti gli uomini di Stellone grazie ad un pallonetto di Okoro si imposero su un Pescara capolista. Per gli abruzzesi alla caduta contro la Vis ne fecero seguito tante altre che provocarono un raffreddamento generale degli entusiasmi e un allontanamento dai vertici della classifica.

Una fase di ripresa nell’ ultima parte della stagione ha comunque permesso agli abruzzesi di conquistarsi il quarto posto in graduatoria, utile a presentarsi come testa di serie nella gara contro la Vis. Alla prima fase nazionale dei playoff tutte le terze sono state infatti eliminate e il Pescara contro i biancorossi potrà dunque beneficiare di tutti i vantaggi che spettano alla miglior classificata: ritorno in casa e passaggio del turno in caso di parità nei centoottanta minuti. Ad agevolare ulteriormente la squadra di mister Baldini è il fattore assenze. Se in casa Vis le tre squalifiche rimediate al Romeo Neri di Rimini si vanno ad aggiungere alle indisponibilità per infortunio di Palomba, Forte e Lari nel Pescara oltre a non mancare nessuno rientra anche capitan Riccardo Brosco dalla squalifica. Al Benelli il difensore classe 91 con il vizio del gol(4 in questa stagione) riprenderà il proprio posto al centro della difesa relegando così in panchina Edoardo Lancini, titolare nell’ ultima gara contro il Catania. Rispetto all’ ultima sfida, il classico 4-3-3 biancoazzurro non dovrebbe prevedere ulteriori modifiche, con un Baldini che scioglierà tuttavia all’ ultimo il solito dubbio di formazione riguardante l’impiego dal primo minuto di uno tra Gianmarco Cangiano e Accursio Bentivegna sulla corsia sinistra.

Nonostante la sconfitta per 1 a 2, risultata insignificante in ottica del passaggio del turno, Baldini si può comunque considerare soddisfatto della prestazione fornita dai suoi contro i siciliani che anche al ritorno hanno dimostrato di meritarsi il passaggio del turno. Per la doppia sfida tra Vis e Pescara si prevede un’ atmosfera da urlo (568 biglietti per gli ospiti). Se per il Benelli è previsto un sold out, anche all’ Adriatico lo spettacolo sugli spalti non sarà da meno. Le undicimila presenze della gara contro il Catania potrebbero infatti essere ulteriormente incrementate. Anche i pesaresi tuttavia si stanno già preparando per organizzare in vista di mercoledì pullman in direzione Pescara così da riempire i settecentocinquanta posti dedicati al settore ospiti.

Lorenzo Mazzanti