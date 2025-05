Vis Pesaro sfida il Pontedera nei playoff per la Serie B: tutte le possibilità

La Vis affronta da domenica il suo primo playoff per la B, mentre il Pontedera è un habitué della manifestazione, con 4 partecipazioni nelle ultime 5 edizioni.

Premesso che gli accoppiamenti avvengono sempre in base alle gerarchie della classifica, se i ragazzi di Stellone supereranno il turno contro i toscani (basta anche un pareggio al termine dei 90 minuti) si aprono loro diverse possibilità. Anche quella di affrontare il secondo turno in casa, grazie al conseguimento del sesto posto: per farlo, la condizione è che il Gubbio vinca ad Arezzo. Se invece dovesse passare l’Arezzo, la Vis giocherebbe la seconda gara in trasferta. Per esclusione, nel secondo turno i biancorossi non potranno incontrare il subentrante Pescara (in quanto 4°, si presenta col miglior piazzamento) né il Gubbio (10°, peggiore classificato). In caso di Vis qualificata, le ipotesi sono 4. In due di esse, entrambe a condizione che passi il Gubbio, la Vis giocherebbe anche il secondo turno di girone in casa, con accresciute possibilità di accedere alla fase nazionale.

Programma del primo turno (sfide secche, domenica ore 20): Arezzo (5°)-Gubbio (10°); Vis Pesaro (6°)-Pontedera (9°); Pineto (7°)-Pianese (8°). Nel secondo turno (mercoledì 7 maggio), alle tre vincenti si aggiunge il Pescara (4°).

Prima ipotesi: avanzano Arezzo, Vis e Pineto; accoppiamenti 2° turno: Pescara-Pineto; Arezzo-Vis Pesaro.

Seconda ipotesi: avanzano Gubbio, Vis e Pineto; accoppiamenti 2° turno: Pescara-Gubbio; Vis Pesaro-Pineto.

Terza ipotesi: avanzano Arezzo, Vis e Pianese; accoppiamenti 2° turno: Pescara-Pianese; Arezzo-Vis Pesaro.

Quarta ipotesi: avanzano Gubbio, Vis e Pianese; accoppiamenti 2° turno: Pescara-Gubbio; Vis Pesaro-Pianese. In campionato, la Vis ha fatto il pieno contro il Pontedera: 2-0 al Benelli, 0-1 al Mannucci.

Biglietti. Parte la prevendita per la partita di Vis-Pontedera (domenica ore 20 stadio "Benelli"). I biglietti sono acquistabili on line sul circuito vivatickets oppure allo stadio domani (dalle 15 alle 19 al botteghino di via Simoncelli anche con pos) e domenica dalle 16,45 alle 20,45 (botteghini di via Simoncelli e via del Campo Sportivo). Oppure nel punto vendita ufficiale Vis Pesaro, al Caffè Zongo in piazzale Caduti del Lavoro, 8 o negli altri punti vendita abilitati: tabaccheria Binda e bar caffetteria Binda (via Pertini 1927 e via San Martino 78) e Trony di Corso XI Settembre, 310.