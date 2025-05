Vis Pesaro sogna la rimonta contro il Pescara nei playoff

"La voglia per compiere l’impresa è presente in tutti noi. Sappiamo che sarà difficile ma siamo consapevoli che si può fare. Il calcio tuttavia è strano. Si sono già verificate rimonte anche ben più larghe. Noi andremo a Pescara per giocarci il tutto per tutto. Vogliamo proseguire il nostro percorso". Cannavò ci crede e il popolo vissino non può fare altro che sperarci insieme a lui. Di sogni la Vis in questa stagione ne ha concretizzati tanti e questo sarebbe il più bello. Ogni pronostico in questa stagione è stato sovvertito e smentire quello che vede la squadra di Baldini già qualificata alla semifinale sarebbe soltanto l’ultimo di una lunga serie. L’entusiasmo che si è creato intorno a questa squadra è un qualcosa che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare nell’ agosto scorso e in questi playoff il Benelli ha vibrato come mai prima d’ora. La pagina più bella della storia biancorossa è stata scritta in questa stagione e rimontare tre gol al Pescara, nel mondo onirico in cui sta vivendo attualmente la Vis, non appare impossibile. Nelle ultime due gare i biancorossi hanno abituato i propri tifosi a meravigliosi avvii di gara, al di fuori dell’ immaginabile. e all’ Adriatico di Pescara basterebbe replicarsi. Nel descrivere la gara di andata Cannavò si dimostra razionale e forse anche un po’ troppo severo: "Dispiace soltanto per aver preso il quarto gol ma credo che il risultato rispecchi ciò che si è visto sul campo. L’approccio alla partita è stato perfetto. Siamo infatti riusciti ad andare sul doppio vantaggio ma il primo gol subito ci ha tolto un po’ di certezze dando morale al Pescara. Nella ripresa siamo calati fisicamente e soprattutto grazie ai cambi i biancoazzurri sono riusciti ad emergere". A dire il vero l’occasione per il tris la Vis, proprio come al Romeo Neri di Rimini, l’avrebbe anche avuta, proprio sui piedi dello stesso Kevin. In questo caso però una strepitosa chiusura difensiva di Moruzzi non ha permesso al numero 34 di Stellone di incorniciare con il gol una gara in cui aveva già messo a referto due splendidi assist. Un gruppo quello vissino, che seppur colpito nel morale non vuole rassegnarsi: "Alla fine della gara sicuramente nello spogliatoio regnava un po’ di delusione. Chiaramente quando vai in doppio vantaggio e la partita finisce 2-4 non è mai bello. È soprattutto il quarto gol ad averci un po’ abbattuto . Ai nostri tifosi oltre a dire che scenderemo in campo con un atteggiamento propizio ad una rimonta non posso però promettere altro". Inutile dunque secondo Kevin abbindolare i tifosi con le parole, meglio provare a farli sognare con i fatti. Quella "fiammella di speranza" di cui parlava Stellone alla vigilia è fioca ma non ancora del tutto spenta e con i ritorni di Paganini, Pucciarelli e Okoro domani si potrebbe riaccendere da un momento all’altro. Lorenzo Mazzanti