Vis Pesaro: successo di pubblico e incassi record al Benelli

PESAROChissà se torneranno, quegli anni, si scriveva tempo fa. Gli anni delle grandi epopee vissine, con il Benelli regolarmente gremito: 3.216 spettatori medi nel 1986-87 (C2), 2.951 e 2.511 nelle due stagioni a seguire nella categoria sopra, 2.343 nel 2000-01, dopo il ritorno in C1. Altri tempi, si direbbe: non c’erano le tv, i tornelli, le sedute numerate, le tessere del tifoso. Ebbene, l’ultima Vis ha fatto riassaporare quelle atmosfere con le grandi sfide playoff e relativi pienoni. Succedono, certe magie, quando si saldano i sentimenti fra la squadra, i tifosi e le altre componenti.

Se sul campo è stata la migliore Vis di sempre, con il sesto posto nella stagione regolare e il successivo approdo ai quarti nazionali ("A 4 partite dalla B", nelle parole di patron Bosco), anche al botteghino non è andata male. Specialmente se assommiamo alle cifre del campionato quelle dei playoff, che hanno portato al Benelli quasi 9.000 persone in tre gare e centomila euro di incassi aggiuntivi.

Intanto si conferma il trend in crescita, dai tempi del Covid in poi. La stagione appena conclusa fa registrare 1.690 presenze medie al Benelli, riferite alla stagione regolare, 11° posto nella classifica di girone dominata dalla Spal con oltre 5.500 spettatori medi (delittuoso affossare una piazza simile). Presenze vissine che diventano 1.861 aggiungendo la coda playoff. Come dire: è stata la migliore stagione dal ritorno in C. Allo stesso modo, i quasi 266.000 euro di incassi della stagione regolare biancorossa diventano quasi 366.000 con la coda al campionato.

A proposito di playoff – se vogliamo essere più precisi – va specificato che gli incassi sono variamente ripartiti: al netto delle spese, 40% a testa per le due squadre e 20% a chi perde nella fase a gironi; 40% e testa e 20% alla Lega nella fase nazionale. Mettendo insieme le 6 gare disputate dalla Vis, comprensive delle trasferte di Arezzo, Rimini e Pescara, i biancorossi portano a casa oltre 100.000 euro puliti. E con questo si dimostra che i playoff, un successo straordinario per la Lega Pro, se affrontati con la giusta mentalità possono dare molto anche sul piano economico.

E possono dare anche la promozione, se affrontati con la convinzione granitica del Pescara, arrivato primo fra 28 pretendenti. La stagione regolare della Vis ha fatto registrare il picco con Vis-Pescara (2.664 presenze), seguita dalle 2.556 di Vis-Rimini; il minimo si è toccato con le 1.230 di Vis-Legnago. Quanto agli "spareggi", sono ancora negli occhi i due esauriti di Vis-Rimini (3.248) e Vis-Pescara (3.276), con migliaia di richieste inevase. La componente tifo ospite al Benelli incide per quasi il 10% nelle presenze complessive, con oltre 3.000 unità nella stagione, che diventano 4.200 con i playoff. Anche su questo fronte: potevano essere molte di più con una capienza adeguata.

Analogamente, la Vis ha portato parecchia gente in trasferta, con il picco degli oltre mille di Rimini. "Questi tifosi mi rendono orgoglioso", ha detto Bosco nella conferenza di fine stagione. Il presidente scommette sulla crescita, perché "la nostra tifoseria non ha limiti". L’obiettivo dei mille abbonamenti oggi è realistico, così come quello delle 2.000 presenze di media. Sempreché non arrivino ostacoli dall’angusto Benelli: renderlo agibile per la prima di campionato, sarà già un’impresa.