Vis, questo è il momento di stringere i denti. Occorre fare punti nonostante le assenze

Stessi uomini ma diverso risultato. È questo l’obiettivo posto dalla Vis in vista della gara casalinga contro il Livorno di domenica alle 17:30. Zoia, Bove e Jallow assenti ad Arezzo non ci saranno nemmeno nella prossima al Benelli ma ciò che dovrà per forza cambiare negli uomini di Stellone è l’atteggiamento con cui affrontare l’avversario. Ad Arezzo, della Vis arrembante che aveva meravigliato tutti nella scorsa stagione non ce ne infatti mai stata traccia ma ora sotto il calore del proprio tifo si presenterà l’occasione per rifarsi.

Contro un Livorno neopromosso, reduce da due sconfitte consecutive e una vittoria casalinga all’ esordio contro la Ternana, i biancorossi bramano dalla voglia di tornare a vincere, gioia del tutto assente in questo avvio stagionale. La Vis i tre punti li ha assaporati all’ esordio di campionato, passando per prima in vantaggio in quel di Pineto e li ha ricercati con poche energie fisiche ma con grande forza di volontà nel derby contro il Rimini. Contro l’Arezzo di vittoria non se n’è invece mai parlato con una Vis preoccupata per ottanta minuti soltanto ad arginare nel miglior modo possibile le costanti esondazioni provenienti dalle sgasate di Pattarello e Tavernelli. Contro il Livorno di mister Formisano saranno probabilmente i biancorossi a prendersi in mano il pallino del gioco e sarà dunque la qualità negli ultimi metri ad essere essenziale. In questo avvio di stagione però il trio su cui è basata tutta la struttura stelloniana da oltre un anno, composto lì nel mezzo da Pucciarelli,Paganini e Di Paola non sembra aver ancora ingranato la marcia con cui ha percorso tutta la precedente annata e davanti Jallow sarà ancora assente per squalifica. Dopo esser stato fermato dalla febbre alla vigilia della gara di Arezzo, sarà dunque Davide Stabile ad ereditarne il posto contro il Livorno.

L’ex Serravezza è pronto a dar continuità alla bella prova dell’ esordio contro il Pineto e a comporre con un Nicastro sempre più leader la coppia offensiva titolare. La spinta sulle corsie di Bove da una parte e Zoia dall’ altra mancherà invece per la Vis ancora per qualche giorno ma in loro attesa Primasso e Ceccacci hanno dimostrato di sapersi ben comportare anche contro clienti scomodi come quelli dell’ Arezzo. Come annunciato da Stellone nell’ ultima conferenza stampa Zoia e Bove potranno rientrare ad allenarsi in gruppo soltanto dopo la gara di Livorno ma nel frattempo domenica la Vis sarà obbligata a muovere una classifica che per ora piange. Dopo i due punti accumulati nelle prime tre gare i pesaresi nelle prossime settimane saranno infatti chiamati a scalare la graduatoria partendo dalla quart’ultima posizione.

Lorenzo Mazzanti