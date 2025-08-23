Vis, record di abbonamenti dal ritorno in C
Si è chiusa ieri la campagna dedicata ai tifosi che hanno sottoscritto oltre 1100 tessere, di cui 846 acquistate nel settore Prato
Il supertifoso Alberto Ghiandoni sarebbe andato fiero di una campagna così. Lui che, grazie alla fede incrollabile nei colori biancorossi, a un martellante porta a porta e un’indubbia capacità di persuasione (grazie anche alla divisa di vigile urbano) riusciva a portare alla causa fino a duecento abbonamenti in un’estate. Anche nelle stagioni grame. Altri tempi.
La Vis Pesaro ha chiuso ieri sera la campagna 2025-26 "Una vita con te" con una cifra record, almeno per i tempi recenti. Siamo oltre quota 1.100, con ben 846 tessere staccate nel Prato: il numero definitivo, comprensivo anche delle tessere omaggio riservate a sponsor e personalità, verrà comunicato a breve, una volta completati i calcoli. Ma è stata una bella progressione: 300 tessere al 31 luglio, 375 al 2 agosto, 500 al 5, 737 all’8, 898 al 12 agosto, a chiusura della prima fase. Primo dato: è il massimo dal ritorno in Serie C. Superato il precedente di 1.056 abbonamenti del 2018-19, quando la Vis di Colucci si riaffacciava alla terza serie dopo 14 anni di attesa. Balzo notevole rispetto alle 689 tessere della stagione 2024-25 e a quelle delle due stagioni precedenti, sempre intorno a quota 600. Secondo dato: siamo molto vicini al primato assoluto dei biancorossi in C, quello fatto registrare nell’estate del 2000: 1.435 tessere staccate, 1.230 delle quali effettivamente vendute (le altre omaggio). Fattori scatenanti: la promozione in C1 della truppa di Arrigoni dopo lo spareggio vinto ad Arezzo (3.000 al seguito), il ritorno di Pittaluga e soprattutto l’ingaggio di Totò Criniti, il più istrionico numero 10 che la Vis abbia mai avuto, le cui delizie non durarono però a lungo (ceduto di lì a breve al Catania di Gaucci con ampia plusvalenza).
Obiettivo centrato: la quota mille largamente auspicata dopo la stagione dei playoff da protagonisti e largamente centrata. La Vis nella sua storia l’ha superata poche volte. Oltre alle due stagioni citate: 2000-01 in C1 e 2018-19 in C, è successo altre due volte, in serie D: nel 2016-17 con Sassarini (1.348) e l’anno successivo, quella della promozione, con Riolfo prima e D’Amore nelle ultime giornate (1.154). Ma quelle erano campagne a prezzi stracciati (Prato a 50 euro). E nei mitici anni Ottanta, epopea Nicoletti? 757 abbonati nell’86-87 (promozione in C1), 850 e 861 nei due anni successivi in C1. Cifre poi crollate nella stagione del ritorno in C1: appena 372 tessere nel ’92-93. Non esaltanti neppure nell’anno della cavalcata di fine millennio (627 nel ’99-2000).
Come si colloca la Vis all’interno del girone? Intorno alla metà classifica. Al momento svetta l’Ascoli con oltre 7.000 tessere (record societario), segue la Samb intorno a quota 5.000, quindi Campobasso e Ravenna intorno a 2.000, Arezzo e Livorno intorno a 1.500, Torres verso i 1.200.
