Vis, record di abbonamenti dal ritorno in C

Il supertifoso Alberto Ghiandoni sarebbe andato fiero di una campagna così. Lui che, grazie alla fede incrollabile nei colori biancorossi, a un martellante porta a porta e un’indubbia capacità di persuasione (grazie anche alla divisa di vigile urbano) riusciva a portare alla causa fino a duecento abbonamenti in un’estate. Anche nelle stagioni grame. Altri tempi.

La Vis Pesaro ha chiuso ieri sera la campagna 2025-26 "Una vita con te" con una cifra record, almeno per i tempi recenti. Siamo oltre quota 1.100, con ben 846 tessere staccate nel Prato: il numero definitivo, comprensivo anche delle tessere omaggio riservate a sponsor e personalità, verrà comunicato a breve, una volta completati i calcoli. Ma è stata una bella progressione: 300 tessere al 31 luglio, 375 al 2 agosto, 500 al 5, 737 all’8, 898 al 12 agosto, a chiusura della prima fase. Primo dato: è il massimo dal ritorno in Serie C. Superato il precedente di 1.056 abbonamenti del 2018-19, quando la Vis di Colucci si riaffacciava alla terza serie dopo 14 anni di attesa. Balzo notevole rispetto alle 689 tessere della stagione 2024-25 e a quelle delle due stagioni precedenti, sempre intorno a quota 600. Secondo dato: siamo molto vicini al primato assoluto dei biancorossi in C, quello fatto registrare nell’estate del 2000: 1.435 tessere staccate, 1.230 delle quali effettivamente vendute (le altre omaggio). Fattori scatenanti: la promozione in C1 della truppa di Arrigoni dopo lo spareggio vinto ad Arezzo (3.000 al seguito), il ritorno di Pittaluga e soprattutto l’ingaggio di Totò Criniti, il più istrionico numero 10 che la Vis abbia mai avuto, le cui delizie non durarono però a lungo (ceduto di lì a breve al Catania di Gaucci con ampia plusvalenza).

Obiettivo centrato: la quota mille largamente auspicata dopo la stagione dei playoff da protagonisti e largamente centrata. La Vis nella sua storia l’ha superata poche volte. Oltre alle due stagioni citate: 2000-01 in C1 e 2018-19 in C, è successo altre due volte, in serie D: nel 2016-17 con Sassarini (1.348) e l’anno successivo, quella della promozione, con Riolfo prima e D’Amore nelle ultime giornate (1.154). Ma quelle erano campagne a prezzi stracciati (Prato a 50 euro). E nei mitici anni Ottanta, epopea Nicoletti? 757 abbonati nell’86-87 (promozione in C1), 850 e 861 nei due anni successivi in C1. Cifre poi crollate nella stagione del ritorno in C1: appena 372 tessere nel ’92-93. Non esaltanti neppure nell’anno della cavalcata di fine millennio (627 nel ’99-2000).

Come si colloca la Vis all’interno del girone? Intorno alla metà classifica. Al momento svetta l’Ascoli con oltre 7.000 tessere (record societario), segue la Samb intorno a quota 5.000, quindi Campobasso e Ravenna intorno a 2.000, Arezzo e Livorno intorno a 1.500, Torres verso i 1.200.