Vis, sabato arriva il Sestri. Biglietti a otto euro per under 21 e donne

Non c’è due senza tre dice il proverbio. Tra le mura amiche, sabato alle 17,30, gli uomini di Stellone non lo vorranno smentire. Dopo le vittorie cono Campobasso e Perugia, al Benelli arriverà un Sestri Levante affamato di punti salvezza. Sono infatti solamente 2 quelli ottenuti nelle ultime sei gare dalla formazione ligure, piombata con 18 punti in penultima posizione. Nella mente dei biancorossi il pensiero di sottovalutare l’avversario non è però mai transitato e nell’ allenamento di ieri l’intensità è stata elevata più che mai. Contro il Sestri rientreranno dalla squalifica Di Paola e Orellana e anche Nicastro, nonostante il grave lutto che lo ha colpito solo qualche giorno fa, proverà a riprendersi il proprio posto al centro dell’ attacco. Infatti il bomber biancorosso, a differenza dei titolari di Perugia, ha regolarmente presenziato all’ allenamento di ieri.

Se quest’ultimi, dopo una breve sgambata, hanno svolto un lavoro di defaticamento al di fuori del terreno di gioco, Ciccio (Nicastro) e compagni hanno rivolto la propria attenzione sui passaggi corti a pochi tocchi. Accompagnati dalla costante presenza della voce di Stellone,che scandiva i ritmi dei passaggi ed incitava il gruppo, i biancorossi hanno dato vita nella seconda parte di allenamento ad una sorta di torello. Situato all’ interno di una piccola porzione di campo, con cinque giocatori alla sfrenata ricerca della riconquista di palla, è servito come propedeutica alla gara di sabato. Il Sestri, con ogni probabilità, attenderà infatti la Vis nella propria metà campo, cercando, proprio come avviene nel torello, di riconquistar palla, per poi colpire in contropiede. Per rimanere agganciati alle zone nobili della graduatoria i vissini dovranno dunque mostrarsi nuovamente maturi e per farlo avranno bisogno del sostegno di tutti. Anche quello di donne e under 21 a cui verrà dedicata una promozione speciale. Con 8 euro sarà infatti per loro possibile acquistare un biglietto nella tribuna laterale o in quella prato. Lorenzo Mazzanti