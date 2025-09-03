Vis, sentenza Terribile: due turni a Jallow

Oltre al danno la beffa. L’espulsione non confermata dalle immagini televisive costa a Jallow la squalifica per due giornate per una gomitata al petto dell’avversario che lo stesso mister Stellone, nel dopo gara, aveva chiarito: "Jallow si divincola dall’avversario, cerca di liberarsene". L’arbitro si era rivolto al mini var, confermando l’impressione avuta sul campo. Impressioni di settembre che costano caro.

Giudice sportivo. Questi gli altri provvedimenti. Ammende: Ternana 1.200 euro, Pineto 600, Arezzo 400. Allenatori: una giornata e 500 euro di ammenda Franzese (Arezzo), una giornata Mezzanotti (Gubbio). Preparatori: una giornata e 500 euro Bartoli (Arezzo), Campelli (Guidonia). Operatori sanitari: una giornata Di Santo (Guidonia). Calciatori: due giornate e ammonizione Nwanege (Perugia), una a Celesia (Campobasso), Chiosa (Arezzo), Sganzerla (Bra), Garetto (Rimini).

Designazioni. Arezzo-Vis Pesaro di sabato (ore 17,30) sarà diretta da Alessandro Pizzi di Bergamo, assistenti Stamini di Viterbo e Spagnolo di Reggio Emilia, quarto uomo Dorillo di Torino, assistente Fvs Balducci di Empoli. Pizzi è al secondo anno di C e non ha precedenti con Vis e Arezzo. Curiosità: Andrea Terribile, discusso arbitro di Vis-Rimini, è stato designato come quarto uomo per Ravenna-Bra.

A Rimini piove sul bagnato. Ieri il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i romagnoli con undici punti di penalizzazione e 5.000 euro di ammenda per una serie di violazioni amministrative. Cause che nel 31 luglio scorso avevano portato al deferimento del club e che ora costringono mister Braglia, in tribuna venerdì al Benelli, a un lavoro extra. Dopo esser stato sfrattato dal Romeo Neri il Rimini si ritrova attualmente privo di sei pilastri salutati l’ultimo giorno di mercato e con un settore giovanile a rischio estinzione. Dal canto suo il club afferma che "i pagamenti sono stati tutti effettuati, il Comune è già provvisto delle quietanze inviate via pec, ma nonostante ciò ha cambiato i lucchetti per non consentire l’accesso ai nostri giocatori ed a tutto lo staff, mettendo in difficoltà la società, i giocatori ed i tifosi che continuano a contestare la proprietà ed i collaboratori, sostenendo in modo inveritiero che non sono state onorate le scadenze. Se la volontà del sindaco è che la Building Company venda il Rimini Calcio, la signora Scarcella è disponibile a cedere le quote al Comune stesso o a terzi indicati dal sindaco".

Lorenzo Mazzanti