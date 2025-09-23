Vis senza sosta, oggi c’è l’esame a Forlì. Stellone annuncia turn over e un debutto

Tutto a tappe forzate: allenamenti, video, conferenze. E’ di nuovo campionato, con la Vis di scena stasera al Morgagni dove ha vinto una sola volta nella storia. Stellone, reduce da una full immersion sul Forlì, la prende col sorriso: "C’è chi sta peggio con i tempi, pensate a chi fa le coppe e passa da un aereo all’altro". Forlì in fondo è a due passi. Ma non è una passeggiata, anche se i galletti ne hanno perse già tre, e l’ultima (a Rimini) in modo piuttosto sconcertante. "Occhio, è una squadra rapida – avverte il mister vissino – abile sulle fasce, con terzini che spingono, esterni a piede invertito, portata alla verticalità sugli attaccanti esterni. Squadra anche fisica, capace di primeggiare nei duelli".

Sarà una Vis giocoforza rivoluzionata. L’ampio turn over – 6-7 elementi – è annunciato, la formazione no. "Non l’azzeccherete mai", ridacchia Stellone. Unico avvicendamento sicuro: il rientrante Giovannini per Di Paola. Altro annuncio: "Ci sarà un debutto". Riposa chi è stato fin qui spremuto, con un occhio anche all’anagrafe. E allora si può ipotizzare la panchina per Pucciarelli, Ceccacci, Nicastro, Paganini forse no; mentre Di Renzo dovrebbe riprendersi il posto a centro difesa in luogo di Tonucci. Cos’ha insegnato la Pianese? "Che quando giocano tutti dietro la linea della palla non è facile trovare la via del gol". Il mister vissino dice che comunque rifarebbe tutto. E che le statistiche, addirittura migliori rispetto al 3-0 col Livorno, lo confortano: "Cinquecento cinquanta passaggi, 77% di possesso palla, 20 cross, indice di pericolosità alto. E di fatto abbiamo concesso solo un vero contropiede, con la parata di Pozzi. Cos’è mancato? Qualcosina nel dribbling e nelle palle inattive, ma loro dietro erano messi molto bene". Puntualizzazione sui rigori, dopo l’errore fatale di Nicastro: ‘I designati sono due-tre, chi prende la palla per primo tira, ma non voglio tarantelle’. Possibile anche un cambio modulo (difesa a 4, magari a partita in corso). La motivazione in più: "Se vinciamo avremo gli stessi punti di un anno fa". Gli oltre 200 tifosi al seguito spingeranno all’impresa.

Così in campo (ore 18,30).

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Spinelli, Elia, Cavallini; Scorza, Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli. All. Miramari. A disp. Calvani, Veliaj, Franzolini, Ercolani, Mandrelli, Ripani, Berti, Saporetti L., Saporetti S., Fanelli, Valentini, Giovannini, Graziani, Fanelli, Pellizzari, Manuzzi.

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo, Bove (Beghetto); Zoia, Paganini, Mariani (Pucciarelli), Ventre (Vezzoni); Giovannini; Jallow, Stabile (Ferrari). A disp. Guarnone, Fratti, Ceccacci, Tonucci, Nina, Forte, Berengo, Tavernaro, Di Paola, Bocs, Ascione, Nicastro. Arbitro: Aldi di Lanciano.