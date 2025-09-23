Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Vis senza sosta, oggi c’è l’esame a Forlì. Stellone annuncia turn over e un debutto

Vis senza sosta, oggi c’è l’esame a Forlì. Stellone annuncia turn over e un debutto

Alle 18,30 al "Morgagni" è ancora campionato contro una neopromossa. Il tecnico: "Avversario rapido e pericoloso sulle fasce"

di SILVANO CLAPPIS
23 settembre 2025
Mister Stellone punta ancora una volta sui duelli individuali in campo

Mister Stellone punta ancora una volta sui duelli individuali in campo

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Tutto a tappe forzate: allenamenti, video, conferenze. E’ di nuovo campionato, con la Vis di scena stasera al Morgagni dove ha vinto una sola volta nella storia. Stellone, reduce da una full immersion sul Forlì, la prende col sorriso: "C’è chi sta peggio con i tempi, pensate a chi fa le coppe e passa da un aereo all’altro". Forlì in fondo è a due passi. Ma non è una passeggiata, anche se i galletti ne hanno perse già tre, e l’ultima (a Rimini) in modo piuttosto sconcertante. "Occhio, è una squadra rapida – avverte il mister vissino – abile sulle fasce, con terzini che spingono, esterni a piede invertito, portata alla verticalità sugli attaccanti esterni. Squadra anche fisica, capace di primeggiare nei duelli".

Sarà una Vis giocoforza rivoluzionata. L’ampio turn over – 6-7 elementi – è annunciato, la formazione no. "Non l’azzeccherete mai", ridacchia Stellone. Unico avvicendamento sicuro: il rientrante Giovannini per Di Paola. Altro annuncio: "Ci sarà un debutto". Riposa chi è stato fin qui spremuto, con un occhio anche all’anagrafe. E allora si può ipotizzare la panchina per Pucciarelli, Ceccacci, Nicastro, Paganini forse no; mentre Di Renzo dovrebbe riprendersi il posto a centro difesa in luogo di Tonucci. Cos’ha insegnato la Pianese? "Che quando giocano tutti dietro la linea della palla non è facile trovare la via del gol". Il mister vissino dice che comunque rifarebbe tutto. E che le statistiche, addirittura migliori rispetto al 3-0 col Livorno, lo confortano: "Cinquecento cinquanta passaggi, 77% di possesso palla, 20 cross, indice di pericolosità alto. E di fatto abbiamo concesso solo un vero contropiede, con la parata di Pozzi. Cos’è mancato? Qualcosina nel dribbling e nelle palle inattive, ma loro dietro erano messi molto bene". Puntualizzazione sui rigori, dopo l’errore fatale di Nicastro: ‘I designati sono due-tre, chi prende la palla per primo tira, ma non voglio tarantelle’. Possibile anche un cambio modulo (difesa a 4, magari a partita in corso). La motivazione in più: "Se vinciamo avremo gli stessi punti di un anno fa". Gli oltre 200 tifosi al seguito spingeranno all’impresa.

Così in campo (ore 18,30).

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Spinelli, Elia, Cavallini; Scorza, Menarini, De Risio; Macrì, Petrelli, Farinelli. All. Miramari. A disp. Calvani, Veliaj, Franzolini, Ercolani, Mandrelli, Ripani, Berti, Saporetti L., Saporetti S., Fanelli, Valentini, Giovannini, Graziani, Fanelli, Pellizzari, Manuzzi.

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo, Bove (Beghetto); Zoia, Paganini, Mariani (Pucciarelli), Ventre (Vezzoni); Giovannini; Jallow, Stabile (Ferrari). A disp. Guarnone, Fratti, Ceccacci, Tonucci, Nina, Forte, Berengo, Tavernaro, Di Paola, Bocs, Ascione, Nicastro. Arbitro: Aldi di Lanciano.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su