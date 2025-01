Vis, settore giovanile. La Primavera esulta assieme agli Under

Grandi soddisfazioni per la squadra primavera della Vis nel weekend appena concluso che ha battuto in casa 4-1 l’ Arzignano Valchiampo. Gioie personali per Rizzo, Mariani, Rabbini e Sebastiani. Vittoria che si va ad aggiungere a quella dell’ under 16 e dell’ under 13. Vincendo entrambe per 3-1, le due compagini biancorosse sono risultate corsare rispettivamente nei campi di San Marino e Frosinone. La doppietta di Magi non è invece bastata ad evitare la sconfitta alla juniores nazionale, battuta dal Delfino Pescara in uno spettacolare 4-3. Nonostante il gol di Casadei anche l’under 14 è uscita a mani vuote da Ascoli, con i padroni di casa che si sono imposti per 2-1.

Lorenzo Mazzanti