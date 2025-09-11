Vis, Stabile e Ferrari staffetta "vincente"

Davide Stabile e Tommaso Ferrari: un patrimonio per il presente e per il futuro vissino. In un era in cui i centroavanti, soprattutto italiani, sono difficilmente reperibili in giro per il Belpaese la Vis in questa stagione si è concessa il lusso di averne addirittura due. Classe 2004 Stabile, 2006 Ferrari hanno fin da subito avuto il destino a loro favore e a causa della squalifica dei più esperti Jallow e Nicastro fin dalla prima giornata si sono potuti mettere in mostra in maglia Vis. All’ esordio di campionato a Pineto Stabile, in coppia con Jallow, ha fin dai primissimi minuti dimostrato di che pasta sia fatto, confezionando prima l’assist al suo compagno di reparto per il primo e fin qui unico gol biancorosso della stagione per poi dimostrare con lo stesso Jallow un’ ottima intesa per tutto il resto della gara. Ferrari, dopo aver brillato nella Primavera del Pisa nelle scorse stagioni, ha invece esordito in maglia Vis soltanto negli ultimi quattro minuti della gara casalinga contro il Rimini per poi disputare da titolare la prima ora nella sconfitta di Arezzo. Per lui il periodo di preparazione estiva, causa infortunio, è partito più tardi rispetto ai compagni e le difficoltà vissine nel costruire gioco in terra toscana non lo hanno sicuramente agevolato. Ad oggi per la gara di domenica contro il Livorno si prospetta un impiego dal primo minuto di Davide Stabile, subentrato ad Arezzo dopo l’attacco febbrile che lo aveva colpito alla vigilia.

La staffetta con Ferrari, arrivato dal Pisa per ora soltanto in prestito, resta comunque garantita così da assicurare freschezza per tutto l’arco della gara ad un reparto a cui Stellone chiede molto di più della semplice freddezza sottoporta. Fin dalla scorsa stagione infatti il mister vissino ha sempre sottolineato come il sacrificio dell’ attaccante per il bene della squadra gli sia molto più a cuore rispetto al dato dei gol fatti. L’esempio più lampante è quello di Francesco Nicastro che pur non essendosi mai dimostrato a Pesaro un bomber da scarpa d’oro si è rivelato fin da subito un pilastro su cui Stellone ha costruito tutta la sua struttura offensiva. Nicastro, spesso provvidenziale anche sulla propria linea di porta in occasione dei calci piazzati avversari, contro il Livorno sarà chiamato a dar consistenza ad un gioco offensivo risultato il grande assente della trasferta di Arezzo. Sotto gli occhi del proprio tifo la Vis domenica alle 17:30 è desiderosa di tornare a macinare gioco e punti ma dovrà vedersela con la voglia di rivalsa dei livornesi che dopo un approccio errato nell’ ultimo match casalingo contro il Guidonia non sono più riusciti a riacciuffare il risultato. Gli esperti Moses Odjer e Diego Peralta, arrivati in Toscana soltanto nei primi giorni di settembre già a partire dalla gara contro la Vis potrebbero aiutare la squadra di mister Formisano a metter ordine ad una manovra offensiva, apparsa caotica nell’ ultimo match.

Una quadra, quella sul campo, che se Formisano e Stellone dovranno trovare al più presto per aumentare i ritmi dei lenti avvii di Livorno e Vis sembra essere stata trovata, almeno in ambito societario,dalla Ternana. Con la mediazione del sindaco di Terni Stefano Baldecchi il club sembra infatti aver trovato i suoi nuovi acquirenti: i fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro. Ha invece rimpolpato il proprio organigramma societario il Rimini definendo per voce del presidente Giusy Scarcella l’ingresso in dirigenza del direttore sportivo Stefano Giammarioli, rientrato nel mondo del calcio dopo un’assenza di tre anni.

Lorenzo Mazzanti