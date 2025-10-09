Vis, Stellone ridisegna il centrocampo. Paganini ai box e Berengo in preallarme

Senza Paganini il centrocampo è da reinventare. Dopo averle giocate tutte senza mai essere stato sostituito nemmeno per un minuto, nell’ ultima a Campobasso Paganini all’ ora di gioco ha chiesto il cambio consapevole che a livello muscolare qualcosa non andava. In questi giorni i vari accertamenti del caso stabiliranno l’entità dell’ infortunio ma nel frattempo per Stellone, in vista della gara contro la Torres, si prospetta una scelta.

La prima opzione è quella di mantenere invariato il trio offensivo proposto nell’ ultima in Molise, sostituendo Paganini con il suo cambio naturale Berengo, unico mediano a disposizione vista l’assenza di Mariani impegnato oggi pomeriggio nell’ Under 18 azzurra contro l’Austria; la seconda opzione è quella di arretrare Di Paola di qualche metro e riproporre Stabile dal primo minuto, con Nicastro e Giovannini ad agirgli alle spalle. Tuttavia la Vis pur con qualche defezione arriverà all’ appuntamento casalingo contro i sardi con l’umore alleggerito dalle ultime confortanti prestazioni ma con l’urgente necessità dei tre punti, mancanti ormai da un mese.

Se in casa biancorossa oltre a Paganini e Mariani mancherà anche Bocs, impegnato domani con l’Under 21 lettone nello sfidare la Georgia nel girone di qualificazione ai campionati europei di categoria, per la Torres la situazione non è di certo migliore. Due pedine fondamentali come Mastinu e Giorico stanno infatti lavorando a parte sperando di poter rientrare almeno tra i convocati per la gara di Pesaro. I due lo scorso anno hanno dato qualità e quantità alla mediana sarda facendola stazionare costantemente ai vertici della graduatoria mentre ora, in un momento così delicato per la formazione di mister Pazienza, a causa di guai fisici non possono aiutarla nel risalire la china. Tuttavia entrambi, proprio come il terzino 2008 Cristian Frau, proveranno in ogni modo a rientrare a disposizione per la trasferta del Benelli, vero e proprio crocevia per i rossoblù.

Le tre sconfitte consecutive, che hanno portato la squadra ad uscire tra i fischi dopo l’ultima desolante sconfitta casalinga per 2 a 0 contro la Sambendettese obbligano la Torres a una reazione d’orgoglio. Per seguire il match delle 12:30 di domenica sugli spalti del Benelli i biglietti sono disponibili sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a alle 13:15 di domenica.

Lorenzo Mazzanti