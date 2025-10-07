Vis sulla buona strada per risalire la china

Alla Vis manca solo la vittoria. La gara di Campobasso ha confermato i tanti passi in avanti già evidenziati nell’ultima in casa contro il Gubbio. Di ritorno al Benelli, domenica alle 12:30 contro la Torres, i vissini cercano la vittoria per la classifica (che vede i biancorossi stazionare in tredicesima posizione a pari con Pineto e Pontedera a quota otto punti) e per i tifosi che voglioso di tornare a gioire a un mese di distanza dall’ ultima vittoria, quella casalinga contro il Livorno.

Brama i tre punti anche Stellone, che di ritorno in panchina dopo la squalifica scontata a Campobasso, sta pensando di dare continuità all’undici schierato nell’ ultima di campionato. L’imprevedibilità tra le linee di Romeo Giovannini è un asso troppo importante per essere tenuto nella manica e la coppia composta da Di Paola e Nicastro forma insieme a lui una sinfonia troppo armonica per non essere ascoltata. Gli unici cambiamenti potrebbero dunque riguardare coloro che gli guardano le spalle. Un Tavernaro uscito acciaccato dalla sfida di Campobasso potrebbe essere sostituito da Zoia, mentre un Bove in crescita di condizione potrebbe relegare in panchina un Beghetto apparso in difficoltà nel primo quarto dell’ ultima gara.

I vissini se la dovranno vedere contro una Torres ferita dagli ultimi risultati negativi ma vogliosa di dar una svolta a una stagione partita male. I sardi, con cinque punti all’ attivo, si ritrovano infatti in una zona di classifica a loro nuova, ovvero la terzultima posizione. Abituati nelle scorse stagioni a stazionare costantemente ai vertici della graduatoria, dopo l’ultima sconfitta interna per 2 a 0 contro la Sambendettese gli uomini di mister Michele Pazienza, per stessa ammissione del loro tecnico hanno "toccato il fondo", e a Pesaro per salvare la panchina del quarantatreenne ex Benevento saranno obbligati a reagire.

Tre sconfitte consecutive, contro avversari tuttavia di spessore come Juventus Next Gen, Ascoli e Sambenedettese farebbero traballare la panchina a tanti e Pazienza è consapevole che contro la Vis potrebbe essere l’ultima spiaggia. Le giustificazioni riguardanti la perdita di tanti pilastri della scorsa rosa, Fischnaller, Scotto e Varela su tutti, potrebbero infatti non più bastare al tecnico dei sardi in caso di ennesima sconfitta in quel di Pesaro. Stellone in questo caso vuole però dimostrarsi cinico e pur senza Mariani e Bocs, impegnati con le rispettive nazionali per oltre una settimana, vuole evitare in ogni modo il risorgimento rossoblù.

Lorenzo Mazzanti