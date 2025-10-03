Vis, supertifoso si abbona prima di operarsi. Bizzocchi: "Forza Domenico, ti aspettiamo"

Ci sono storie che vanno al di là delle categoria in cui la squadra di calcio del cuore milita e che richiamano alla mente il calcio in bianco e nero, oltre che in bianco e rosso. Storie che riallacciano il filo con il passato e che rivelano quanto la tifoseria della Vis sia un fenomeno sociale che va oltre il campionato di appartenenza. Storie come quella di Domenico Spezi, storico tifoso biancorosso ed ex segretario del Vis Pesaro club negli anni ’80, braccio destro del grande Alberto Ghiandoni supertifoso scomparso dimenticato.

Lo trovavi, Spezi, passeggiare con il Carlino (abbonato) sottobraccio, la mattina, intento a raggiungere un luogo di lettura. Quindi al pomeriggio allo stadio, a chiacchierare di calcio e, il sabato o la domenica, a vedere la partita in tribuna, nel suo solito posto, intoccabile. Immancabile, Domenico, con quel suo procedere pacioso, la sua espressione netta e tagliente, il suo silenzio che però può sfociare in un parere incisivo se non la pensa come te. Un cuore grande biancorosso che è vicino alla Vis da oltre mezzo secolo e che per decenni è stato di fianco ad Alberto Ghiandoni, Roberto Bizzocchi, Luca Azzolini, Claudio ferri ed altri supertifosi nella istituzione del Vis Pesaro club, nell’apertura del circolo "Amici della Vis ora chiuso, nella distribuzione del biancorosso, nella vendita degli abbonamenti (Ghiandoni faceva il porta a porta con un altro giornale sottobraccio, "L’Unità"). Non ha rinunciato all’abbonamento nemmeno lo scorso agosto, Domenico, quando ha saputo che doveva sottoporsi a un delicato intervento chirurgico che avrebbe comportato mesi di riabilitazione. Lo ha sottoscritto sapendo che a vedere la Vis sarebbe tornato, prima o poi. Ed è quello che sta cercando di fare con passi avanti notevoli al Santo Stefano di Villa Fastiggi, dove Roberto Bizzocchi, fondatore dei Vis Boys e grande cuore biancorosso da generazioni, è andato a trovarlo a più riprese per fargli coraggio, mostrandogli la sciarpa del vittorioso spareggio di Arezzo di 25 anni fa quando la Vis fu promossa in C battendo il Rimini: "Forza Domenico ti aspettiamo, ti vedo molto meglio e finalmente ti stai riprendendo. Devi tornare in tribuna con noi", lo slogan di Roberto. E lui, Domenico, ad annuire con un sussulto e una stretta di mano. Scene che riportano la passione alla radice. "Vogliamo ringraziare il reparto di rianimazione, di neurochirurgia con il dottor Ragazzi, l’ospedale di Pesaro e il santo Stefano per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per Domenico", dice la moglie Bice. Mentre la figlia Francesca suona la carica papà: "Dai che presto ti riporto allo stadio". Nel frattempo Bice chiede alla società di "permettere a chi ha bisogno di utilizzare l’abbonamento di Domenico". Per qualche mese, però. Perché lui è pronto per i playoff e il suo posto è intoccabile.

Davide Eusebi