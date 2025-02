Vis, tanta voglia di sorprendere l’Entella

Una sfida difficile, ma stimolante. Si potrebbe riassumere così l’antivigilia di Vis Pesaro-Entella, in programma domani alle 15 al Benelli. Arriva la capolista e Pesaro si sta preparando per essere all’altezza. Gli uomini di Stellone, anche con la vicinanza dei propri tifosi, vogliono provare a colmare il divario di undici punti che li separa dalla capolista. Il lavoro era iniziato in settimana al ritmo di torelli e triangolazioni ed è proseguito a gran ritmo in questi giorni, con cura particolare alla fase offensiva, ma non solo. L’obiettivo è provare a sorprendere l’avversario puntando sulla velocità di pensiero e di esecuzione, che sono le prerogative di questo splendido anno vissino. Gli ultimi due pareggi consecutivi hanno lasciato l’amaro in bocca, costringendo la vettura che in questa stagione si era abituata a viaggiare in quinta, a scalare di qualche marcia. Raggiunti a quota 50 punti dal Pescara, dopo la rocambolesca vittoria per 3 a 2 degli abruzzesi contro il Milan Futuro, risultata fatale per mister Bonera, sostituito da Massimo Oddo. Zoia e Bove, indisponibili contro il Pineto, restano i due nodi da sciogliere: il primo per il fastidio alla caviglia riportato a ridosso dell’ ultima sfida, il secondo per la lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il carico di lavoro riservato loro dallo staff biancorosso in questi ultimi giorni ha avuto una diversa entità. La speranza è di averli entrambi.

Nel frattempo gli allenamenti del Benelli prevedono un perfetto mix tra competitività massima, nei momenti di lavoro, abbracci e sorrisi nei momenti di riposo. Nelle partitelle organizzate da un martellante Stellone la voglia di vincere rimane invariata a quella del weekend. Anche durante la settimana, in casa Vis, si esulta per un gol e ci si dispera per un’ occasione sprecata; la parola sconfitta non rientra infatti nel vocabolario di nessuno dei ragazzi biancorossi. Nella gara di sabato, per ambire a qualcosa di importante, bisognerà comunque essere più concreti: contro la seconda miglior difesa del campionato, gli uomini di Stellone non potranno permettersi di gettare al vento, come già accaduto a Pineto, le innumerevoli palle gol che il bel gioco sviluppato da Pucciarelli e compagni consente di creare. Con un Cannavò in uno straordinario periodo di forma ed un Orellana che anche durante la settimana non perde mai occasione per allenare la sua specialità, il tiro a giro, cullare ambiziosi sogni di gloria non risulta affatto impossibile. L’Entella, riuscita soltanto nel recupero a sbloccare l’ultima sfida di Perugia, è avvisata.

Lorenzo Mazzanti