Vis-Torres seguita da 112mila spettatori Rai. Campanelli: "La Tv ci dà grande visibilità"

Vis Pesaro-Torres trasmessa da Rai Sport è stata seguita in tutta Italia da un vasto pubblico, considerato l’orario (18,30) e il giorno lavorativo (lunedì): tra le 104 e le 108mila persone hanno visto la gara in televisione con punte fino a 112 mila nel secondo tempo. Numeri che confermano quanto Rai Sport sia un canale ancora seguito dagli amanti del calcio che guardano anche la serie C. A qusti si aggiungono gli spettatori di Sky. Numeri che fanno la felicità degli sponsor che hanno affiancato la Vis in questa avventura o che vorranno affiancarla in futuro, considerando gli sviluppi che ci saranno con l’accordo tra Lega serie C, Sky now e Fifa che porterà alla trasmisisone in tutto il mondo sulla piattaforma Sky delle partite di serie C.

Francesco Campanelli, sponsor della Vis con Lc mobili, cosa ne pensa di questi numeri?

"Sono molto interessanti"

La sconfitta con la Torres?

"Abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo pagato alcuni episodi, ma penso che la programmazione che la società si è data alla fine pagherà"

L’impatto con la serie C?

"Qui a Pesaro c’è una bella atmosfera. Per un appassionato di calcio è veramente stimolante far parte di questo progetto e vivere il calcio a livello professionistico. Oltre alla grande organizzazione societaria nella Vis mi ha sorpreso positivamente e

non è per nulla scontata l’educazione ed il grande rispetto che hanno tutti i giocatori.

È una B2 più che una C, con tante squadre che hanno militato in B e in A, cosa pensa del campionato?

"Probabilmente un girone così difficile ma anche così stimolante non si era mia visto. Sicuramente deve essere di maggior stimolo il poter giocare contro squadre blasonate che hanno per moltissimi anni presenziato in serie A e B".

Quali le analogie tra la sua azienda e la Vis?

"Ne abbiamo tante in comune. Probabilmente quella che ci accomuna maggiormente è la voglia di dare sempre il massimo, di non porci limiti e di “gettare” sempre il cuore oltre l’ostacolo, oltre alle difficoltà. Inoltre, come la squadra ha una grande responsabilità nei confronti dei tifosi e di tutta la città a nostra volta noi lo abbiamo nei confronti di tutto il nostro indotto"

Riuscirà Pesaro a salvarsi e a competere? E come far crescere il movimento?

"Penso che Pesaro abbia avuto la fortuna di incontrare il presidente Mauro Bosco. Quello che Mauro sta costruendo è un progetto Vis a 360° e come tutti i progetti hanno bisogno di tempo. La nuova cittadella Vis sarà un impianto unico in Italia al pari delle squadre di serie A. Lo sviluppo dell’Accademy ed il consolidamento della struttura societaria sono progetti che porteranno Pesaro ai vertici".

Come azienda che obiettivi avete?

"Gli obbiettivi aziendali sono quelli di continuare la nostra crescita consolidando quanto già fatto nel territorio. Oggi la nostra realtà conta circa 330 collaboratori per un indotto di oltre 1.000 persone. Per fine 2024 ultimeremo un nuovo fabbricato dove inseriremo 100 nuovi collaboratori".

Cosa ne pensa dell’accordo Fifa-Lega con le dirette mondiali delle partite di C su Sky now?

"Porterà sicuramente ulteriore visibilità. Faccio un esempio, qualche settimana fa siamo stati contatti da un grande importatore di mobili del nord Africa il quale ha visto il nostro brand sulla maglia della Vis e presto inizieremo la collaborazione; questo a dimostrazione della grande visibilità che già oggi stiamo avendo. Lavoriamo molto all’estero, circa il 50% del nostro fatturato è export. I nostri mercati di riferimento sono i paesi di lingua tedesca, francofona e tutto il mondo della penisola Arabica".

Potrà mai la provincia vedere la B?

"Personalmente e mi spiace dirlo penso che sia davvero molto difficile: per farlo si devono innanzitutto eliminare i vari campanilismi tra le varie realtà della nostra provincia e creare una situazione tale da poter supportare al meglio le società professionistiche. I tanti giovani talenti che crescono nella nostra provincia devono rimanerci e non “sfuggirci” per poi tornare magari solo quando sono ormai grandi".

Cos’è il calcio per lei?

"Il calcio per me è una passione oltre che uno svago che coltivo sin da bambino. Ogni anno in LC nel mese di giugno organizziamo un torneo di calcio a 11 tra i nostri stabilimenti; è la giornata che ogni anno in azienda tutti aspettano. Quest’anno la Vis ci metterà a disposizione alcuni giocatori, sarà ancora più bello poter giocare assieme a dei veri professionisti".

Cosa ne pensa del pubblico e dell’atmosfera al Benelli molto calda nonostante la squadra soffra e lotti per salvarsi?

"Il pubblico è davvero unico, è un piacere poter assistere alle partite. Il tifoso chiaramente capisce la situazione ed in primis premia lo sforzo, la passione, la determinazione che la squadra mette ogni partita. Chiaramente poi ci sono squadre maggiormente attrezzate con budget molti più importanti e non si può sempre vincere".

Continuerete a sponsorizzare la vis ed eventualmente perché?

"Abbiamo un ottimo rapporto con tutta la società dal presidente Bosco e con tutto il suo staff, ci sono tutti i presupposti per continuare la nostra collaborazione".

d.e.