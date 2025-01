Vis, tutta l’energia dello sponsor Campanelli: "Momento magico. La B? Sognare è gratis"

Francesco Campanelli di LC mobili, sponsor della Vis, come vive questo grande momento?

"Sì, viviamo un momento magico, mi dicono unico mai vissuto prima. Il merito va alla società, capace dopo la difficile stagione passata di costruire una squadra fatta di giovani forti ed ambiziosi. Personalmente però credo che il vero valore aggiunto sia mister Stellone. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo capisce che i risultati che sta ottenendo oggi la squadra non sono un caso, bensì una conseguenza del grande lavoro svolto dal mister. Ma è un bel momento anche per noi come azienda"

Volate come la Vis?

"In un certo senso sì. La nostra è una realtà in forte crescita; quest’anno abbiamo raggiunto il record di fatturato. Nei prossimi mesi sarà operativo il nuovo stabilimento produttivo di Isola del Piano dove entro fine anno assumeremo oltre 50 persone; da operai specializzati a responsabili di stabilimento".

Ma ce la vede la scritta LC mobili sulla maglia di Pesaro in serie B?

"Il bello dei sogni è che non costano nulla".

Però con quello stadio la B a Pesaro non si fa...

"Che sia serie B o serie C poco importa, una città come Pesaro e soprattutto i tifosi che ogni domenica vanno allo stadio meritano un palcoscenico migliore".

Nuovi sponsor dalla provincia?

"Sono temi che non ci riguardano. Sicuramente il bellissimo momento che la squadra sta vivendo è favorevole a chi come noi di LC ha la passione per il calcio. Oggi Pesaro è di gran lunga la prima squadra della regione".

Cosa l’ha sorpresa di più in questa prima parte della stagione?

"Mi ha sorpreso il maggiore rendimento dei giocatori presenti anche l’anno passato, poi una volta conosciuto mister Stellone si capisce che invece quello è il loro vero valore".

Come vede il suo futuro con la Vis?

"Sicuramente se il presidente Bosco vorrà noi di LC continueremo a supportarlo; intanto da main sponsor viviamo questo magico momento".

A proposito, contento della visibilità con Sky?

"Sì, siamo molto soddisfatti, non tanto a livello personale bensì aziendale. Grazie alla visibilità di Sky siamo riusciti ad iniziare anche nuove relazioni commerciali".

Non di solo pane..., come va la vostra fondazione "Homobonus"?

"La fondazione è stata concepita da mio babbo, lo scopo è quello di supportare tutte le famiglie della nostra provincia in difficoltà. Ad oggi ne fanno parte i più grandi imprenditori della provincia: Selci, Sperandio, Filippetti Bosco e tanti altri. In questo primo anno, la fondazione grazie al supporto di tutti gli associati elargirà oltre 500mila euro a tutte le persone in difficoltà".

Davide Eusebi