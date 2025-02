Vis: un attaccante di prospettiva dalla Liguria. Preso Lari, promessa dell’area di rigore

Roberto Stellone voleva toccare il meno possibile la Vis sul mercato. Accontentato. Sono rimasti i pezzi più importanti, pochi e mirati gli arrivi, rosa adeguatamente sfoltita. Nicolò Lari, classe 2005, è il colpo in chiusura. Attaccante centrale, arriva dallo Spezia a titolo definitivo. Ha firmato un triennale, fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, dopo l’esperienza in Under 17 passa in Primavera, segnando al primo anno 14 reti in 25 presenze. A gennaio 2024 si trasferisce in presto al Malaga City, terza divisione spagnola, al suo rientro si accasa al Città di Varese mettendo a segno 3 gol in 12 presenze.

L’arrivo di Lari, in sostanza, va a compensare la partenza di Molina, ceduto in prestito alla Spal. L’altra notizia è la permanenza in biancorosso di Alvin Okoro. L’attaccante di proprietà del Venezia, nelle ultime settimane al centro del mercato per via della trattativa tra i lagunari e la Juventus, ieri è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver smaltito l’influenza, svolgendo lavoro differenziato. E’ stato lui stesso a rassicurare i tifosi: "Non vado via, rimango alla Vis". Era apparso evidente che la trattativa si fosse raffreddata negli ultimi giorni, con il Venezia fermo sulle sue richieste (prestito con obbligo di riscatto a un milione di euro) e la Juve sempre più irrigidita. Mister Stellone avrà dunque la possibilità di continuare a lavorare con un giocatore già perfettamente inserito nei meccanismi di squadra. Non c’erano più dubbi invece sulla permanenza di Coppola, colonna centrale della retroguardia vissina, tornato a guidare il reparto nella vittoriosa gara contro il Campobasso. Reparto che da questa settimana può contare anche sull’ultimo arrivato Giovanni Di Renzo, che il Venezia ha prelevato dal Latina e girato alla Vis. Di Renzo ieri ha partecipato regolarmente alla seduta, subito sollecitato negli schemi voluti da Stellone. Il difensore abruzzese presenta una vistosa fasciatura a una mano, per via di una frattura a un dito che non gli impedirà tuttavia di giocare. Un innesto anche a centrocampo: da Venezia si dà per fatta la cessione a titolo definitivo di Matteo Schiavon, classe 2005, 7 presenze con la Primavera 2. Francesco D’Innocenzo va invece in prestito alla Civitanovese, in Serie D.

Al dunque, il mercato vissino si chiude con cinque arrivi e undici partenze, senza intaccare l’ossatura di una squadra che sta disputando il migliore campionato della sua storia. Pozzi, Di Renzo, Raychev, Lari e Schiavon i volti nuovi; Giorgini, Magnani, Munari, Gambino, Thiane, Kemayou, D’Innocenzo, Molina e Nina ceduti in prestito, contratti risolti con La Rosa e Antolini (fine prestito).