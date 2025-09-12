Vis, Vezzoni: "Sì, ho fatto la scelta giusta"

"Fin dai primi giorni della settimana abbiamo cercato di dimenticare la prestazione di Arezzo, perché contro il Livorno siamo desiderosi di dar vita a una grande battaglia e disputare un partita di alto livello". È già carico a mille Franco Vezzoni in vista della gara in programma per domenica alle 17:30 contro il Livorno. Il classe 2001, fin dal suo arrivo ad inizio luglio, è stato un perno di questa nuova Vis, costante ed affidabile in ogni zona di campo. Stellone lo ha capito fin da subito e fin dalle prime amichevoli estive gli ha affidato le chiavi della corsia mancina.

Come vi siete preparati in questi giorni in vista della prossima gara al Benelli?

"Durante questa settimana abbiamo continuato il lavoro avviato a inizio ritiro. Ogni giorno lavoriamo intensamente per essere più simili possibile alle idee di gioco proposteci dal mister. Stiamo progressivamente migliorando sugli aspetti in cui eravamo inizialmente più in difficoltà. In questa settimana ci siamo allenati bene, crediamo di poter fare un’ ottima gara".

Come giudichi invece le prime due partite di campionato?

"Nell’ esordio di Pineto, nonostante le tante assenze, abbiamo disputato un’ ottima partita e anche contro il Rimini, nonostante l’inferiorità numerica, la prestazione c’è comunque stata. Penso che cambiando un po’ di elementi rispetto allo scorso anno e acquisendo diverse nuove risorse negli ultimi giorni di mercato ci voglia del tempo per adattare l’intera rosa alle idee del mister. Sono sicuro però che riusciremo a farlo a breve e disputaremo un bel campionato".

Cosa ti ha spinto a venire a Pesaro?

"Ho scelto la Vis in due giorni, ancora prima che iniziasse il ritiro. Consapevole dell’ interessamento del direttore sportivo non ho esitato ad accettare la proposta biancorossa. Avevo infatti seguito con interesse ciò che la Vis era riuscita a fare nello scorso campionato, sia nella stagione regolare che ai playoff. Ero convinto che con il modo di giocare di mister Stellone avrei potuto aggiungere qualcosa in più a questa squadra, già forte di per sé. Dopo i due anni a Foggia cercavo un club desideroso di fare le cose fatte bene e l’ho ritrovato nella Vis. Il primo obbiettivo quest’ anno resta comunque la salvezza. Una volta raggiunta vedremo poi cosa potrà arrivare".

Con chi hai legato di più all’ interno dello spogliatoio? C’era qualcuno che già conoscevi?

"Nella Vis non c’è nessun mio ex compagno di squadra ma soltanto calciatori che avevo già affrontato in passato. C’è però un grandissimo gruppo, capitanato dai giocatori più esperti che fin da subito mi hanno fatto sentire bene al suo interno. Qui si è abituati a lottare tutti insieme dalla stessa parte e ciò mi ha reso felice fin dai primi giorni a Pesaro. All’ inizio trascorrevo più tempo con Molina, argentino come me, ma anche con Pucciarelli e Nina ho trovato fin dal primo giorno un ottimo feeling. Mi sto comunque trovando molto bene con tutti e sono felice di aver compiuto la scelta, quest’ estate, di trasferirmi alla Vis".

Come ti stai invece trovando a Pesaro?

"In questa città mi sono sentito a mio agio fin da subito e trovando già la casa posso affermare con gioia di essermi sistemato. Pesaro è infatti una città in cui si vive bene poiché ti garantisce molta tranquillità"

Prime sensazioni sul "V park"?

"Questo centro sportivo è uno spettacolo. Ogni suo luogo, dalle palestre agli spogliatoi passando per i campi, ti fa sentire un calciatore privilegiato. È veramente una bella cosa che una squadra di Lega Pro abbia un centro sportivo di questo livello".

Lorenzo Mazzanti